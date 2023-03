La Via Bàltica, tots junts per a la Independència!

Tots els votants independentistes junts per la Llengua, la Nació sencera i la Independència:

La Llista Cívica o Via Bàltica, és sobretot quan tot el País s’aixopluga sota un projecte unitari per transformar unes eleccions al Parlament i donar-lis el caire d’Eleccions Plebiscitàries. Cerquen la unió de tots els votants sota unes sigles amb un sol Programa, una sola llista de representants i un sol capdavanter, persona o equip, i en el cas dels Països Bàltics i també del nostre cas, un sol objectiu: La Independència!

Si els partits es neguen a sumar-s’hi no ens ha de fer por, ja ho faran abans o després. Podria ser que els votants independentistes en veure la decisió, la determinació i el bon fer, s’hi sumessin àmpliament i que després la coalició resultant fos guanyadora. Ho hem de probar, ens hi va la vida com a Nació i ens hi va la Llengua, perquè només una llista o coalició així serà capaç de donar-ho tot per la llengua, per l’ensenyament, la immersió lingüística i les necessàries inspeccions per assegurar-ne la correcta aplicació, així com també el trencament amb l’estat espanyol i la renacionalització de Catalunya. Persones compromeses i preparades hauran de formar part d’aquesta llista. Si aquesta llista assoleix pocs vots i diputats o no els suficients haurà de tenir previst com picar pedra amb dignitat i exemple, tal com ho va fer Solidaritat per a la Independència de Catalunya, partit que amb sols quatre diputats va defensar el “No Pagarem” els peatges de les autopistes ja amortitzades, va netejar tot el desordre i abús de dietes al Parlament de Catalunya, i va presentar al Parlament Català la primera i genuïna Llei de la Independència de Catalunya

que aleshores CiU i ERC van votar-hi en contra. Si aleshores s’hagués votat afirmativament, a hores d’ara ja seríem independents, tenint en compte que Espanya no estava ni avisada ni preparada.

L’ANC és capaç de potenciar i fer realitat aquest projecte, tots ho sabem, sense cap ànim d’anar contra ningú, sols a favor de la Independència i la Llengua de Catalunya, ambdues són indestriables i són el nostre futur.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

L’ANC enceta amb les assemblees territorials el debat sobre la llista cívica

https://www.vilaweb.cat/noticies/anc-enceta-territorials-debat-llista-civica/

