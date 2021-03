:

“LA REPÚBLICA VIVA”

VISQUEM LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT

La República viva és la família i la xarxa de tots els defensors del 1r i el 27è d’octubre del 2017.

Hauríem d’esdevenir una força activa alliberada dels interruptors múltiples que volen controlar el nostre país, ara apago i ara torno apagar, allò de l’ARA NO TOCA que no para d’actuar, en tots els partits, institucions i en masses associacions.

La República Catalana Independent viva som tots els que ja som república, per ordre del Poble amb el Mandat del 1r d’octubre i la DUI del 27 d’octubre de 2017. Som tots, tots per propi dret, iguals, compromesos, presents, “sempre apunt” per quan calgui, pel moment precís: CDR’s, Assemblees locals de l’ANC, Assemblees sectorials de l’ANC, Consells Locals de i per la República Catalana, Debat constituent’s, bases de partits, votants dels partits polítics, altres associacions i col·lectius, persones particulars, tothom que defensi la nostra incipient República Catalana Independent sense demanar permís a ningú i sense esperar ordres de ningú.

Tenim dues dificultats, la primera fer real i pràctica aquesta comunitat o col·lectiu, la segona establir una xarxa de comunicació immediata, unes dates de trobada, un Congrés de Treball que aplegui tot l’independentisme sense interruptors.

Visquem la República, incipient, catalana i independent, dones i homes lliures de Catalunya!

Aquest és ara un objectiu urgent, tan del Consell per la República com de totes les cèl·lules mare i tots els nòduls d’aquesta nova realitat, institucionalitzar la incipient república a l’exili i al territori. Ocupem el territori de forma lliure i intel·ligent.

Salvador Molins i Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

Berguedans per a la Independència de Catalunya, 2002

PS1: La República viva és la xarxa de tots els defensors del 1r i el 27è d’octubre del 2017. Hauríem d’esdevenir una força activa … sense interruptors!

PS2: Perquè ningú apagui l’interruptor de la República a l’Exili i si el CxR no vança, … un de nou!

PS3: Una República viva i rebel a l’exili i al territori: República Catalana Independent, sense interruptors!

PS4:

“LA REPÚBLICA VIVA” sense interruptors, rebel, com l’au fènix tothora renaixent:

VISQUEM LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT



