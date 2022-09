Energia Eòlica o Nuclear, si o no?

Salvador Molins

23.09.2022 | 10:26

Alemanya, un estat sobirà, previsor, prudent i intel’ligent, trobarà la manera de defensar el seu poble davant d’aquesta crisi agreujada per aquesta guerra. El Poble alemany entendrà, en aquests moments, la necessitat d’emprendre opcions agosarades i controvertides però mai definitives, sinó seriosament interines, només per aquests moments de crisi, mai seran o haurien de ser una excusa per a imposar res a cap Land ni als amos del país, el Poble menut, tots els ciutadans per igual. Així serà o així hauria de ser, un bon exemple per a la República Catalana Independent, encara incipient, que en compliment del Mandat del Primer d’Octubre estem edificant, àtom a àtom, pensament a pensament, decisió a decisió, rajol a rajol.

Té raó Ot Bou en una cosa molt potent i especial, els passos endavant i “creatius” per l’assoliment del nostre objectiu sorgiran de les persones, associacions i institucions determinades absolutament alliberar el nostre Poble. Els que eren dels nostres i pel que sigui s’han rendit i d’alguna manera han caigut es podran i s’hauran d’aixecar, no els deixarem enrere! malgrat en tindríem ànim de revenja no els deixarem enrere, nosaltres, sempre els pioners, com aquells que un dia van fer caure el Mur de Berlín o que van perssistir fins que va caure aquell mur en aparença inamovible. Així, doncs, tots els independentistes, els no rendits i els que us torneu aixecar estiguem apunt! “Sempre apunt” com deia Waden Powell.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: La República Catalana Independent a semblança d’Alemanya.

PS2:

El silenci de Gabriel a l’esquena dels altres. I a la segona part: Alemanya …

