La Llista Cívica és possible. Demaneu-ho a Solidaritat per a la Independència de Catalunya.

La Via Bàltica és possible, i tant!

A Josep Gualló i a tots vosaltres benvolguts compatriotes vull dir-vos que jo si que m’en recordo de Solidaritat per a la Independència de Catalunya, i dir-li que aquest partit no el va fundar Laporta que en va ser la cara visible i el primer president. Solidaritat la van fundar tres persones, Uriel Bertran, López Tena i Toni Strubell, i van assolir, una fita quasi impossible, des de zero entrar tres diputats al Parlament Català. López Tena va denunciar tota la corrupció de sous i dietes dins el nostre Parlament on molts diputats cobraven per tot, a més del sou que ja tenien assignat, dietes a dojo, moltes repetides i trajectes no fets, tot això ho va destapar Solidaritat (SI). Uriel Bertran, o sigui la mateixa SI va defensar la campanya “No Pagarem” referida a les autopistes que ja s’havien pagat de sobres, aquella campanya fou un èxit monumental en la que hi van participar multituds de catalans. I el tro gros va ser la Llei d’independència que van fer i presentar-ne el projecte al Parlament de Catalunya, si Mas/CiU i ERC no haguessin votat en contra a hores d’ara ja seríem independents faria molt més de cinc anys. I tot això Solidaritat ho va fer en una sola legislatura! Quan van venir les eleccions, crec de 2015, els catalans enlloc de votar Solidaritat van creure que Mas i CiU seria el vot útil, potser per alló que es deia que “sense Convergència no hi ha independència”. D’aquest fet SI va quedar de nou fora del Parlament i amb les despeses de la campanya electoral Solidaritat va quedar tocada econòmicament, però el seu error posterior, probablement va ser no perssistir.

Els Països Bàltics van fer la Llista Cívica amb el sol objectiu de la independència i se’n n van sortir. Nosaltres els catalans si ens hi posem també ens en podem sortir.

Solidaritat per a la Independència en quatre anys va fer més per a la independència de Catalunya que CiU i ERC en trenta anys.

Quan per divisions internes Laporta va deixar Solidaritat, aleshores per tal de reforçar el Grup al Parlament hi va entrar a formar-ne part del partit Santiago Espot que també per SI va disposar-se competir amb Trias i Colau per a alcalde de Barcelona.

La Llista Cívica és possible, hem de proposar-nos-ho i perssistir. Ha d’ésser l’esforç de tots, altra volta tots units. Tots!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: La Llista Cívica és possible. Demaneu-ho a Solidaritat per a la Independència de Catalunya.

PS2: Via Bàltica o Llista Cívica és presentar-nos tots els independentistes s les eleccions al Parlament de Catalunya amb una sola llista col·legiada, amb el sol objectiu de la independència. Els Països Bàltics ho van fer i se’n van sortir, desprès de la gran cadena, van anar eleccions i van guanyar i vam completar la seva independència.

PS3:

Solidaritat va demostrar que si es vol es pot alliberar Catalunya.

La llista cívica haurà de ser col·legiada per tal d’evitar la guerra bruta esp

Fotografies capdavanters de Solidaritat: Toni Strubell, Alfons López Tena, Uriel Bertran, Santiago Espot.