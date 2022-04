Defensem la Llengua Catalana, a l’escola i arreu.

Som a Catalunya i hem de defensar el català a l’escola.

“Assegurar el català amb immersió i reforç dels alumnes que no assoleixin el nivell previst. Del castellà, hem d’assegurar-ne la competència amb reforç. Sense dubtes dels catalans ni enganys dels enemics del català.”

L’escola en català!

Vot per ací i vot per allà i mira de confondre i enredar. Que blancquejadets estan tots. Què bo que s’ha tornat el PSC. I, els Junts falsos o Junts S.A., defensaran la llengua catalana o defensaran l’espanyola? deixaran de fer la puta i la remoneta i trair als seus votants?

El govern de Catalunya ha de ser responsable de la defensa del català i de la defensa de l’ensenyament del català als alumnes i estudiants catalans.

Les següents qüestions són innegociables:

1 – No hem d’oficialitzar el castellà com a llengua d’ensenyament, aquest paper a Catalunya correspon al català, no és res personal, sols és perquè tothom el sàpiga parlar correctament, pronoms, expressions, to, etc.

2 – Assegurar que les aules d’acollida o el sistema d’acollida de nous alumnes i immigrats sigui en català, i que es compleixi.

3 – No deixar l’aplicació de la immersió a criteri de cada escola, sinó obligar la immersió al 100% tal com estava prescrit fins ara.

4 – Fer un sistema d’inspecció seriós d’allò que no es complia fins ara per desídia del Departament d’ensenyament i de la Presidència de la Generalitat. La immersió lingüística s’ha de complir al 100% amb rigor i seriositat.

5 – Reforçar els alumnes que no assoleixin el nivel·l estipulat en cada llengua.

6 – Assignar els diners necessaris, perquè es puguin portar a terme aquests objectius que tant temps i a tants llocs hem negligit i abandonat.

7 – La Llengua Catalana, immediatament després de la salut, ha de considerar-se com el primer valor de Catalunya, per a tots els que viuen i treballen a Catalunya.

8 – Els alumnes han de ser competents en les dues llengües i això s’ha d”assolir amb el reforç que calgui, però mai a canvi de reduir la Immersió o la vehicularitat del català.

9 – Hem d’aturar, d’una punyetera vegada, totes les intromissions judicials i totes les intromissions d’associacions espanyolistes enemigues de Catalunya i del català, i aturar tots els pares enemics del català. Prou de la dictadura dels jutges espanyolistes.

10 – Ampliar la immersió a l’ensenyaments mig, a la formació professional i a les universitats.

Sense aquestes garanties i métode el català quedarà mal parat i això no ens ho podem permetre.

El català ha esdevingut una llengua minoritzada al territori i comunitat que li són pròpies per causes que tots coneixem o hauríem de conèixer i hem d’evitar, i per això necessita una discriminació positiva.

Com podem ensenyar i educar al nostre jovent si els primers incomplidors irresponsables són certs mestres,

certs professors i certes escoles que es salten la immersió lingüística?

Una mica de seriositat MHP Aragonès i companyia!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

PS2: Tres condicions de Partal

El president Aragonès ha argumentat que és millor que regulem nosaltres la presència del català a l’escola que no pas que ho faça un tribunal espanyol. Bé, doncs tres comentaris sobre això.

El primer: però de què parlem si ja ho ha fet un tribunal espanyol? O és que la decisió de fer un 25% de castellà cau del cel?

El segon: no ens enganyem i no enganyem, per favor; perquè no hi ha cap garantia, ni una, que fent això els tribunals no tornen a immiscir-s’hi quan vulguen. I que exigiran el 50% o el 75% demà o quan ho consideren convenient. I

el tercer, si ho voleu, de caràcter més moral:

què se n’ha fet dels valors, la ideologia, les raons per les quals els ciutadans et voten, si fer política consisteix només i sempre a obeir? Més precisament, a obeir els teus *enemics?” (*Els que et volen fer desaparéixer”)

Vicent Partal

PS3:

Eduard Clavell

PS4:

“Què podem fer-hi? Doncs el que hem fet sempre: resistir a tota ultrança”

Josep Murgades, filòleg



“Idò, què voleu que us en digui que no sapiguem tots ja prou? Vaig malfiar-me d’aquesta història quan vaig veure que, a tall de cavall de Troia, s’hi apuntaven els del PSC-PSOE. Ara el resultat és el que calia esperar: tota la politicalla, la nostrada i la d’altri, prosseguint l’estratègia apuntada ja per Villalpando el 1716: la d’aconseguir ‘el efecto’ sense que se’ls noti gaire ‘el cuidado’. I nosaltres, què podem fer-hi? Doncs el que hem fet sempre: resistir a tota ultrança, cadascú des del seu àmbit, per modest i per limitat que sigui. I encara: des de fa temps no em trec del cap unes paraules de Guillem d’Orange-Nassau que vaig llegir una vegada citades en ploma de Joan-Lluís Lluís: ‘No cal esperançar per emprendre, ni reeixir per perseverar.’ Doncs això mateix: a emprendre i a perseverar.”