Compte amb els interruptors de sempre! __ La Generalitat ha de recuperar l’ideal i fer-lo palpable. __ Al CxR ja som 98.486 ciutadans lliures censats. I tu?

El govern Aragonès i de Sànchez, de moment, és el govern de la son.

Quan no hi ha l’ideal hi ha la son.

El president Aragonès, adormit i fallat, grisor i monotonia permanent.

Hem de tornar als clàssics, allò que ens va desvetllar.

Per això adjunto el següent article de Santiago Espot,

publicat al Diari El Punt el 10 de gener de 2009:

Salvador Molins, CLR*CDR/BIC



10 gener 2009 (Diari El Punt)

L’ideal de Catalunya

Tota política, per ser autènticament efectiva, necessita d’un ideal. Sense ideal la política esdevé una cosa amorfa, rutinària i allunyada dels sentiments del poble. Naturalment, aquells que d’això no en volen ni sentir parlar sempre diuen que «s’han de resoldre els autèntics problemes de la gent» o que «l’important és ser bons gestors». Ni saben ni volen passar d’aquí i són incapaços de parir una idea engrescadora que vagi més enllà dels tòpics que ells mateixos han encunyat per justificar la seva pobresa intel·lectual i dialèctica. Parlar així significa tenir del poble un concepte de porcada que només pensa a menjar, jeure i engreixar-se. Som així, els catalans? Vivim només preocupats per poder pagar la hipoteca, marxar de cap de setmana i menjar bon marisc?

Ben segur que una part important dels que avui porten el timó del país voldrien veure’ns reduïts a tan miserable condició. Seria la millor garantia per perpetuar en el poder una mediocritat tan alarmant que, fins i tot, comença a prendre forma entre molta gent la idea que qui vulgui tenir càrrecs de responsabilitat ha de superar alguna mínima prova per petita que sigui. No podem tolerar per més temps que ser «fill de…», «germà de…», «parella de…» o «amiguet de…» suposi automàticament accedir a una poltrona. Aquest fet és especialment alarmant a Catalunya donat que sempre hem estat una nació que sap i vol valorar l’esforç i el talent sigui quin sigui el protagonista. Només cal veure com a la façana de l’ajuntament de Barcelona, amb les estàtues d’en Jaume I i d’en Joan Fiveller col·locades de forma asimètrica, s’iguala súbdits i reis a l’hora de reconèixer mèrits. És la manera de demostrar que tant se val l’origen quan es tracta d’honorar als defensors de les llibertats nacionals. El favoritisme ens repugna perquè el sabem als antípodes dels nostres valors col·lectius més apreciats. Si parlem de dirigents polítics en reconeixem sobretot la perseverança, l’humanisme i la resolució per enfrontar-se a la injustícia. Dubto que això que dic no tingui res a veure amb el fet que encara avui percebem el president Macià com el model del polític català a seguir. Al capdavall, i per molt que hom vulgui reduir la política a un joc mancat de sentiments, el poble, com deia John F. Kennedy, exigeix dels seus dirigents que actuïn amb valor i integritat.

Tanmateix, cal dir que totes aquestes coses no són fàcils d’aplicar a la realitat quotidiana. Per començar, l’ideal no el podem comprar en qualsevol botiga de la cantonada ni ens el pot proporcionar un estrateg electoral o un expert en màrqueting polític. No és un simple eslògan, ni una pàgina web, ni un Facebook, ni un festival multicultural. Un ver ideal es forja en la ment dels que el volen materialitzar. Encara més, va arrelant amb el pas dels anys i de les experiències viscudes a través de les lluites derivades de la seva defensa; i per molt que ho vulguin negar els que no el tenen, és impossible de construir entre escons, comissions de govern o secretaries generals. Qui políticament neix entre tot això potser podrà gestionar més o menys bé un pressupost. Però, no ens enganyem, mai sacsejarà l’ànima de ningú i li resultarà impossible interpretar i donar forma als sentiments col·lectius que sempre són els que mouen l’esperit d’un poble. A tot estirar serà un «tècnic» i, en el pitjor dels casos, un buròcrata.

Si parlem de Catalunya veurem que tot el que sigui fer una política col·laboracionista amb Espanya sempre ho veiem mancat d’idealisme. Els seus protagonistes, per justificar-se, diuen que és l’única possible, però el cert és que quan veiem com actuen no podem deixar de pensar en aquell refrany tan nostre que afirma: «quan la guineu no les pot heure, diu que són verdes». Així, no és estrany que als seus defensors els vegem sempre amb l’aspecte de qui es vol aprofitar d’alguna cosa sense donar la cara davant l’enemic. La seva opció és la més fàcil i la menys compromesa i tenen la barra de voler que ens creiem que han aconseguit una gran victòria per Catalunya. Però el cert és que tots sabem prou bé que l’únic que pot remoure l’ànima col·lectiva del nostre poble és l’ideal de la llibertat, que no és cap altre que el de la seva independència. Aquest és l’ideal de Catalunya.

Santiago Espot

President Executiu de Catalunya Acció i Promotor de Força Catalunya.

PS 1: La Generalitat ha de recuperar l’ideal i fer-lo palpable. Al CxR ja som 98.486 ciutadans lliures censats. I tu?

PS 2: A cada atac espanyol, un nou censat al CxR, pots ser tu.

A cada atac com el nou atac de fiscals i jutges espanyols en el fals cas de l’Operació “JUDAS”, al que hi han afegit quatre acusats més, contra els CDR, hem de plantar-hi cara fent créixer la República, de moment a l’exili. Res fa tan mal a Ñ i als “ñols” invasors, colonitzadors i repressors com l’avenç quasi imperceptible de la nostra Independència, tot el demés ni els fa cuisor.

PS 3: Article extret de LaRepública.cat en el que es descriu cruament l’apatia actual de la política de Catalunya. Cal que despertem. És de vital importància que el CxR a Waterloo avanci decididament, és la nostra eina lliure de les maquinacions oficials espanyoles, només pot tenir un enemic intern “els nostres interruptors” “ara toca, ara no toca”, l’enemic de sempre!:

Qui dia passa, autonomia empeny La repressió que patim ens ha de fer despertar d’aquesta somnolència institucional cada cop més soporífera. Necessitem reacció i mobilització! JORDI MATAS DALMASES 04/08/2021