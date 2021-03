EL VALOR DE LA DUI, LA PEDRA QUE CORONARÀ L’EDIFICI DE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.

LA DUI DE CLARA PONSATÍ

(i la del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya)

són la mateixa, però d’una referència a l’altra han passat 10 anys,

no perdem més el temps!

Diu la Bíblia, en els seus evengelis -bona nova- hi ho diu referint-se a Jesucrist, el Messies, “la pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici” Jo ho dic, copiant-ne el sentit en el nostre àmbit nacional i polític respecte la DUI: “aquell procediment concret -DUI- al que sempre han renunciat els constructors catalans, partits, ANC, Òmnium, … de la nostra renovada Independència -del procés- serà la pedra que un dia coronarà aquest anhelat edifici dels catalans, la incipient* República Catalana Independent!”

Fa molts anys vam tenir notícia de la DUI de Kossovo i del seu valor intrínsec, i del seu èxit com a procés reeixit, en un comunicat que provenia del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Gràcies! Des d’aleshores ha sigut la meva lluita personal més important, sols condicionat per la meva petitesa de capacitat i recursos, fins avui he mantingut el rumb i no hi renunciaré mentre la vida m’ho permeti.

La CUP per tal d’aprovar un pressupost de la Generalitat de Junts va exigir la RUI (Referèndum Unilateral d’Independència). Tots, vull dir tots! sempre fugint de la DUI catalana a semblança de la de Kossovo, RUI desconeguda en lloc de DUI exitosa a Kossovo. Per sort nostre aquell RUI va esdevenir el més gran dels Referèndums de tots els que es fan arreu del món, el d’Autodeterminació, en aquest cas del nostre Poble “Catalunya”, i aquest Referèndum fou declarat vinculant per Puigdemont, President legítim votat en eleccions plenament democràtiques, amb el compromís davant del seu Poble, tots nosaltres de Declarar la Independència a les 48 hores d’haver-lo guanyat. La Declaració del President, tristament, infinita decepció del Suprem anhel del Poble Català mil·lenari -com expressar aquesta infinita decepció?- el mateix Puigdemont el dia 10 d’octubre, 168 hores més tard del que s’havia compromés fa la Declaració i l’anul·la pocs moments després, ai las! Però el Parlament Català fa la votació de la DUI el dia 27 d’octubre de 2017 i la guanya, com la de Kossovo, i com els de Kossovo els parlamentaris catalans també havien sigut elegits democràticament. Falta completar aquest gest i falta portar-lo al Tribunal de Dret Internacional de La Haia.

Durant tot el “procés” realment de Recuperació de la nostra secular Independència, set segles, dels catalans, des dels anys 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, la classe política catalana independentista, tota, llevat de patriotes del poble menut de Catalunya i de poques persones de l’àmbit polític com Antoni Castellà que sempre ha donat la cara, ell i el seu partit en defensa de la DUI, també Solidaritat per a la Independència, jo mateix i molts compatriotes a títol personal o de petit grup, excepte aquests, ho repeteixo, tota la classe política s’ha negat defensar la DUI, Declaració Unilateral d’Independència que en el cas Kossovo va assolir la categoria de Jurisprudència emesa pel Tribunal de Dret Internacional de La Haia (Cort Internacional de Justícia, ) qui va sentar aquesta Jurisprudència: “La DUI no és contrària a l’ordenació del Dret Internacional”.

Ja era hora, que després de fer els primers passos indecisos, Puigdemont, Laura Borràs, … Junts, en compromís indirecte i poc convençut pel programa de Junts pel 14-F … avui o ahir, Clara Ponsatí en la seu del Parlament Europeu ha posat el punt sobre la “i”, dient el que a Catalunya tothom hauria de saber i tothom hauria de veure com el mateix Carles Puigdemont n’hauria de donar legitimació i demanar perdó de tanta estultícia nacional de tots. No sabem denunciar l’espoliació continuada, no sabem lluitar contra aquest robatori esdevenint-ne vergonyosos còmplices, i greument no enetem ni sembla que vulguem entendre la FORÇA DE LA DUI que els Kossovesos van saber entendre a la perfecció! Volem o no volem ser Independents? Volem o no volem deixar de ser esclaus i esdevenir lliures? Misèria pels nostres fills i els seus descendents, misèria!

Quan ens decidirem a fer el que cal fer?!

Salvador Molins, Joan Sabata, Josep Vilalta, …

Consell Local de la República Catalana Independent del CDR*BIC

Berguedans per a la Independència de Catalunya, 2002

Amics de Pere Esteve, Josep Espelt, … en la memòria.

Adjunto la notícia:

Notícia extreta de Vilaweb: Un minut demolidor de Ponsatí a l’eurocambra sobre la por d’Espanya amb Kossove

L’eurodiputada de Junts explica als eurodiputats que Espanya no vol reconèixer Kossove per la por a perdre Catalunya

https://www.vilaweb.cat/noticies/video-ponsati-explica-a-leurocambra-per-que-espanya-te-tanta-por-de-kossove/

L’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha reivindicat al Parlament Europeu que la UE necessita una posició única sobre el reconeixement de la independència de Kossove, i ha instat Espanya a fer-ho. Ahir, l’eurocambra ja va aprovar un informe que reclamava a Espanya, Eslovàquia, Grècia, Romania i Xipre a reconèixer Kossove.

Ponsatí ha assegurat que el problema d’Espanya no és amb Kossove, sinó amb Catalunya, i ha recordat que la Cort Internacional de Justícia*, en una sentència històrica, va declarar que les declaracions unilaterals d’independència no estan prohibides en el dret internacional. “Això val per a Kossove, però també per a Catalunya”, ha dit.

També ha criticat l’obsessió d’Espanya amb la seva unitat, en detriment de la democràcia i els drets humans, i ha demanat que es reconegui Kossove i es deixi decidir el futur dels catalans.

PS1: * La consellera @ClaraPonsati avui davant del PE sobre l’obligació de reconèixer la independencia de Kosovo i la legitimitat que el @CIJ_ICJ Cort Internacional de Justícia- otorga a la seva DUI.

PS2: la Cort Internacional de Justícia, en una sentència històrica, va declarar que les declaracions unilaterals d’independència no són contràries en el dret internacional. “Això val per a Kossove, però també per a Catalunya”

PS3: * Mireu “incipient” al diccionari. (incipient* República Catalana Independent)

PS4: JUNTS, DEFENSEU LA DUI DAVANT ER, ARAGONÈS i la CUP. Recordeu que us demana el Poble: Un govern independentista de veritat, no pas un govern autonomista. (Manifestació de l’ANC, vots a favor de Junts el 14F, votants independentistes d’altres partits, …)

PS5: EL VALOR DE LA DUI, LA PEDRA QUE CORONARÀ L’EDIFICI DE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.