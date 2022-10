Josep Costa contra Espanya en defensa de la Independència de Catalunya.

L’Amnistia catalana:

Sí! Sr. Costa, amb gran dignitat i sobretot en català. Quina diferència amb el judici de les vergonyes, la d’EspÑa i la dels que van parlar durant tants mesos en la llengua de l’amo espanyol, fotuts esclaus, àdhuc el de l’Òmnium.

Certament els nou van caure, però és possible aixecar-se i reconquerir la dignitat

Que la lluita contínua i persistent per la Independència de Catalunya ens dignifiqui i salvi.

Aleshores el nostre crit, dels catalans lliures, no serà el de “ni oblit ni perdó” sinó el de “amnistia catalana” per a totes i tots, catalanes i catalans definitivament alliberats.

Hem sigut acusats, perseguits, torturats, reprimits, jutjats i castigats per haver defensat la Independència del nostre Poble, per res més, tota la resta són excusa. Tinguem-ho clar i no ho oblidem, només hi ha una causa, la llibertat plena de Catalunya!

Fem que tot el món ho sàpiga!

Visquem la Llengua i la Independència, no en baixem ni les abandonem, són els primers valors de Catalunya i són indestriables!

Poso personalment Josep Costa al nivell dels grans advocats i juristes defensors de tantes causes justes, al mateix nivell de valentia, lucidesa i dignitat del meu admirat Aamer Anwar.

Gràcies Josep Costa, tan de bo molts advocats, fiscals i jutges catalans segueixin el seu exemple, així com els funcionaris de Jutjats i departament de Justícia.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS:

Josep Costa encén la sala i estira les defenses contra el “simulacre de judici” a la mesa.

https://www.vilaweb.cat/noticies/josep-costa-encen-la-sala-i-estira-les-defenses-contra-el-simulacre-de-judici-a-la-mesa/