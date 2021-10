FEM-HO!

Només com a Catalans

No ens oblidem del nostre Mandat del 1r d’octubre, el vam decidir, votar i guanyar. No ens oblidem de la nostra DUI, la hem de completar, ni negar-la ni dubtar-ne, siguem independents!

El reconeixement internacional seria fabulós, però no permetem que encara no tenir-lo ens tenalli, paralitzi i freni. Edifiquem la República Catalana Independent, institucionalitzem la incipient República. Centrem-nos i concentrem-nos en acostar i transformar el CxR en la veritable i incipient Catalunya Independent. Mantinguem el rumb vers l’objectiu, no titubegen. Sense demanar permís a ningú. Demà o demà passat arribarem als 100.000 censats com a ciutadans de la República, el següent pas les eleccions a l’Assemblea de Representants.

Concentrem-nos i imaginem com fer-ho realitat, com transformar-ho en vida d’homes lliures, no pas plorant i pidolant sinó aprofundint i alliberant-nos.

Enxarxem-nos sobre i en el territori. Pensem, preparem i desenvolupem tot això.

Una veritable revolució a les primaries del segle XXI.è. La revolució catalana davant un un món amenaçat per taliba nismes i feixismes de tota mena, potser una nova esperança davant d’Hong Khong, Taiwan, el Tibet i altres molts indrets.

La Llengua, la constitució catalana, el cinema, el doblatge, l’energia eòlica, … persistim i avancem.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC.

PS1:

Imaginar, pensar, fer-ho, sols essent catalans de la República Catalana Independent. Ja som 99937 censats i lliures.

PS2:

Visquem i fem la República Catalana Independent. Sense demanar permís i sense esperar ordres.