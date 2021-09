TORNEN ATACAR TAMARA I AMB ELLA ATAQUEN CATALUNYA

alguns comentaris:

PS 1: Guerra dels 307 anys d’Ñ contra Catalunya. A cada atac fem la República, com? fem gran el CxR i la cara rebel els Consells Locals de la República Catalana Independent. Som 98.868, censa’t. (Inscriu-te al cens) (+tu) (i tu?)

————————

PS 2: Consell per la República, la segona institució de la incipient República Catalana Independent.

CxR Eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República

Tot allò que cal saber sobre les eleccions del Consell per la República

Les eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República seran els dies 29, 30 i 31 d’octubre

https://www.vilaweb.cat/noticies/eleccions-consell-republica-candidatures-participacio/

Després de dos canvis de data, finalment, les eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República seran els dies 29, 30 i 31 d’octubre. Avui comença el procés electoral que s’allargarà durant dos mesos. Us expliquem tot allò que cal saber sobre les eleccions.

Què és l’Assemblea de Representants?

L’òrgan que es votarà és l’Assemblea de Representants que esdevindrà el Parlament del Consell per la República. Estarà format per 121 escons, dels quals vuitanta-un seran per a candidatures de la ciutadania i els quaranta restants, per a càrrecs electes com ara regidors, diputats, eurodiputats i senadors. Després d’aquesta reformulació institucional, la legislatura durarà dos anys.

L’Assemblea de Representants, un instrument per a la revolució democràtica

Quines funcions té?

L’Assemblea actuarà com un parlament popular. Un cop constituïda, escollirà per una banda el seu president i per una altra el president del Consell per la República. També tindrà competències per a escollir la formació del govern i s’encarregarà de representar els ciutadans que formen part del Consell, alhora que d’impulsar l’acció política d’aquests. A més a més, intervindrà qüestions de funcionament i de reglamentació interna.

Opinió contundent de Toni Comin: enfortir el Consell, culminar el procés

Què cal fer per a poder votar?

Caldrà estar inscrit al registre ciutadà que servirà de cens electoral. Aquest inclou totes les persones més grans de setze anys registrades al Consell abans de les 23.59 del 18 de setembre. Actualment, el Consell per la República està a prop d’arribar als 100.000 inscrits.

Com es votarà?

La gent inscrita podrà votar des del seu perfil ciutadà a la pàgina web del Consell per la República o a l’aplicació per a mòbil.

Com serà el procés electoral?

Hi haurà tres fases principals: la presentació de candidatures, la campanya electoral de dotze dies i, finalment, les votacions.

Els electors podran votar en dues urnes: una on es podrà presentar qualsevol ciutadà inscrit al Consell i una altra on es presentaran els càrrecs electes.

El sistema electoral també preveu una discriminació positiva per a fomentar una majoria de dones a la institució. En aquest sentit, la meitat de la representació de la circumscripció s’atorga a les dones més votades i l’altra meitat a les persones més votades, independentment del seu sexe.

El 19 de setembre s’inicia el procés amb la convocatòria electoral i es podran presentar candidatures fins el dia 4 d’octubre. Després de les al·legacions i resolucions pertinents, el dia 16 d’octubre hi haurà la proclamació definitiva.

A partir del dia 17, els candidats tindran dotze dies per fer la campanya electoral i els dies 29, 30 i 31 d’octubre es votarà. Al cap d’una setmana, es faran públics els resultats definitius.

Els dies 12 i 13 de novembre els candidats escollits acceptaran el càrrec i, finalment, el dia 18 tindrà lloc la primera Assemblea de Representants de la primera legislatura.

Els escons destinats als ciutadans, seran distribuïts en vegueries i districtes i cada elector podrà votar a tants candidats com representants electes hi hagi a la seva circumscripció. Hi haurà representació de tots els Països Catalans i també de la comunitat catalana a l’exterior.

Els escons destinats a càrrecs electes tindran una única circumscripció i cada elector podrà votar fins a trenta candidats.

La Sindicatura Electoral

La Sindicatura Electoral és l’òrgan que s’encarrega de garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tots els processos electorals i de participació del Consell.

PS 3: https://www.vilaweb.cat/noticies/el-precedent-perillos-que-volen-crear-amb-lobsessio-per-a-castigar-tamara-carrasco/

PS 4: https://www.vilaweb.cat/noticies/roger-torrent-josep-costa-tsjc-analisi-josep-casulleras/

PS 5:

VISQUEM LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA

Ja en som 98.868 els catalans lliurement censats al Consell per la República. Som pocs encara respecte dels 2 milions que vam votar i per tant decidir la República Catalana Independent, però molts dormen, es deuen pensar que la independència i la llibertat veritable cauen del cel. Però no els esperarem pas als encantats, als homes i dones de poca fe, als esclaus de fet i d’inconsciència, quan es despertin ja es mouran. De moment els lliurament censats tirem milles, edifiquem la República Catalana Independent ara i aquí, a Waterloo i aquí: Siguem lliures, visquem la nostra independència, no esperarem pas quan ja siguem morts … o és que molts ja ho són de morts, morts en vida!?

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

https://blocs.mesvilaweb.cat/smolins9/

https://blocs.mesvilaweb.cat/empordaaccio/

Diguem el prou definitiu i portem la DUI a La Haia.