Europa esdevindrà una colònia com actualment ho es

Catalunya confederal en la seva defensa i la defensa dels Pobles.
Sobre l’article de Julià de Jòdar:
.
M’ha agradat molt aquest article de Julià de Jòdar i també molts dels comentaris que l’acompanyen.
.
M’ha fet pensar que sense saber-ho i no volent-ho saber, la UE es va equivocar no fent cas ni costat del “Procés de Recuperació de la Independència dels Catalans”. Catalunya, malgrat les nostres pròpies limitacions i errors, és la petita representant d’uns grans valors mundials, l’esperit confederal i l’esperit de Pau i Treva. Europa, sobretot la UE, s’ha deixat arrossegar i esdevindrà irrellevant i esdevindrà colònia, patirà el colonialisme com tants segles hem patit nosaltres els catalans, en aquest nou desordre mundial. Al no valorar un dels primers drets humans dels que representava ser defensora, el dret dels Pobles, valor que la diferenciava de la Xina, de Rússia i dels EEUU? EU podria ser la primera en la defensa dels Pobles, però no! serà la darrera en tot.
.
La UE ha après a marxes forçades les grans lliçons d’Espanya, corrupció, repressió, engany, imperialisme caduc, fer lleis i més lleis, i de la Catalunya sotmesa n’ha après a deixar-se robar per Espanya a cor que vols. Pobres europeus! com suen ja per pagar “los festejos de los españoles”! “España” sempre ha arruïnat el que ha tocat, ben al revés del rei Midas.
.
EU no ha entès i no vol veure el què li ha passat amb el Brèxit i negant Catalunya s’ha negat a si mateixa.
.
En broma o sense broma, o tan sols per quedar bé, Clinton la va encertar: “el món serà català o serà talibà”. Talibà com Putin, com Tramp, com Espanya, com … !
.
El fotut és que empoderar-nos sols depèn de nosaltres mateixos i cal que ens hi posem d’una vegada.
.
Fem-nos independents i conseqüents, empoderem-nos, posem-nos “d’Empeus”, nosaltres sols dempeus!
.
Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència que vam votar i proclamar. No en baixem, no les oblidem, no ens deixem enredar pels que les volen amagar i oblidar!
.
Llengua, Nació i Independència són indestriables!
.
PS1
I si, referent a Aliança Catalana, enlloc d’atacar-la contínuament n’aprenguéssim la determinació, la contundència, la coherència, la claredat en molts temes i la dignitat amb el tracte de la llengua i la defensa dels drets dels catalans?
.
PS2
Des d’ací faig un clam a Aliança Catalana i a Sílvia Orriols, cal que cerqueu la llibertat, la veritat i la justícia, depurades d’odi i heu de trobar la manera de fer-ho explícit i manifest.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!