Ens cal coordinar la Unilateralitat i enxarxar-la en el territori. Al CxR ja som 98.718. Al territori hi som tots!

Ens cal coordinar la Unilateralitat i enxarxar-la en el territori.

Que la Unilateralitat no estigui coordinada no és bo.

Els reformistes, bona o dolenta, fan la seva feina.

Nosaltres els unilaterals hem de fer la nostra. Fem-la.

Salvador Molins, CLR*CDR/BIC

Alguns Comentaris (Oriol Roig, Marcel Dalmau, Pere-Andreu Ubach) de l’Editorial de Vilaweb:

https://www.vilaweb.cat/noticies/diguem-no-vivet-colomer-mesquida-editorial-partal/

Oriol Roig 17.09.2021 | 00:24

Jo també dic “no”. I “prou”. I pensem quanta, quantíssima gent diu “no”… Si comptem els “si” del referèndum del 2017 i comptem els vots que treuen els partits dits independentistes en eleccions espanyoles, hi ha una diferència de 300 a 600 mil vots. Aquest vot descontent podria fàcilment tombar el Parlament. Només cal que ens organitzem. Vist que els partits amb representació parlamentària són incapaços de bastir la unitat que tant ens cal, haurem d’empènyer des d’abaix i menjar-los el terreny fins a fer-los trontollar.

Aprofito per animar a d’altres subscriptors a venir al grup de VW a veure si entre tots engeguem alguna cosa o fem alguna de les que hi hagi engegades més grossa.

MARCEL DALMAU 17.09.2021 | 01:15

“Cal activar (una mena de taula per) l’articulació de la unilateralitat.”

Vicent, vull recordar un editorial teu de fa una mesos. Disculpeu la llargària, però és necessària per sintetitzar i fugir del soroll. Era l’editorial on formulaves la bifurcació estratègica del nostre moviment independentista: la línia reformista i la línia unilateralitat. Ara això s’ha concretat del tot, i aquesta és la qüestió de fons. Els reformistes de les lleis de l’estat espanyol (Aragonès i els seus) ha dit i fet el pretenen de manera nítida. El problema el tenim els unilateralistes. Com diu Jòdar és ridícul que seguim demanant als reformistes que adoptin o actuïn com volem els unilateralistes. Aquest és ara el nostre problema i l’hem de resoldre. No dic que hem de deixar de criticar els reformistes, demano que centrem la feina en articular la nostra estratègia i evitem més errors com seguir demanant als estrategs reformistes que adoptin posicions unilateralistes. Una part d’ERC, dels de baix, és unilateralista. La major part de de dalt i de baix de l’ANC també ho és. La CUP majoritàriament unilateralista. Junts, potser és on estan més dividits, ja que no es corresponen el que diuen amb el que fan (pregonen la confrontació mentre van pactant amb el PSOE i volen obtenir encara més pactes). l’ANC, ara sí, com si Jòdar, ha de deixar de mirar amunt i fer un pas. La CUP és anticapitalista i difícilment pot donar sopluig organitzatiu als sectors socialdemòcrates o liberals. l’ANC, no és una organització política per entrar al combat electoral, però s’haurà de mullar molt més fort del que ha fet fins ara en l’àmbit de l’organització política i electoral. Junts, té un problema entre el que diu i fa, i l’estratègia que diu que vol impulsar. La conclusió és que el bloc unilateralista s’ha d’articular des d’aquesta complexitat de manera operativa a tots nivells, també en l’electoral. El CxR també s’haurà de decantar activament. Cal activar una mena de taula per l’articulació de la unilateralitat. O ens podem quedar amb el pas, rotund i imprescindible, del No. I encara menys amb la recreació d’insults. Mentre no renunciïn obertament a la unilateralitat no podem tractar als reformistes de traïdors. Renunciar a la unilateralitat és renunciar al dret a a l’autodeterminació, ja que només s’admet si l’opressor també el vol exercir. Si hi renuncien, aleshores renuncien a aquest dret, i només el reconeixen a Espanya i no pas a Catalunya. I aleshores són reformistes espanyols, no pas reformistes independentistes. És una diferència petita, però substancial. Ja ho veurem, però no perdem el temps amb insults. Aquesta tardor s’imposa organitzar-nos des de baix, també electoralment, les diferents sensibilitats i projectes socials unilateralistes. Això no treu que els unilateralistes vagin en una o dues candidatures, però això sí, coordinades. Toca com diu Jòdar, organitzar-se des de baix.

Pere-Andreu Ubach 17.09.2021 | 01:24

“Ara és moment de cercar la llum i un cop es trobi, agafar-s’hi ben fort i compartir aqueixa llum.”

Per suposat que diem NO a aquesta enganyifa!

El problema és que l’enganyifa ve de lluny i malgrat això un gruix molt important d’electors segueixen votant partits polítics que estan integrats al sistema i que per tant enganyen per sistema. Enlloc d’orientar el seu vot cap a partits polítics que per definició ataquen el sistema i l’ataquen frontalment; com per exemple ESCONS EN BLANC.

Pretenen enganyar perquè un gruix molt important d’electors estan contents d’ésser enganyats cada matí i cada tarda amb les tertúlies dels soldadets a les ordres del WhatsApp matinal del partit.

I amb aquesta evidència tant aclaparadora no hi ha esperança a curt plaç per un moviment organitzat que pugui tenir èxit. Ara és moment de cercar la llum i un cop es trobi, agafar-s’hi ben fort i compartir aqueixa llum.

Aqueixa llum no ens arribarà tota de cop. Ens arribarà a bocinets (a fotons), com l’article d’en Julià de Jòdar de fa un parell de dies. I a mesura que anem compartint aquests fotons de llum i els fem ressonar entre nosaltres i els anem acumulant per guanyar energia, arribarem a estar en condicions per alliberar tota aquesta energia perfectament focalitzada com la llum d’un làser. Una llum encegadora com la que va brillar el Primer d’Octubre. Crec que aquesta metàfora del làser és molt encertada per explicar com aconseguirem organitzar-nos per vèncer.

PS: Ens cal coordinar la Unilateralitat i enxarxar-la en el territori. Al CxR ja som 98.718. Al territori hi som tots!