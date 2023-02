En favor de la Llista Cívica, la veritable Via Bàltica !

En favor de la Llista Cívica!

Als Països Bàltics veient la deriva Statu Quo dels partits tenyits d’autonomistes (allà i aleshores, comunisme sovietitzat) Lituans, letons i estons van optar per fer una Llista Única -Cívica-, un sol objectiu -Independència-, un sol capdavanter, un sol equip, una sola determinació, “no rebaixant plantejaments” -com ens explicà la Presidenta de l’ANC a Berga i arreu- i després de la Gran Cadena Bàltica -que els catalans potser haurem de repetir les vegades que calgui-, després de tot això els bàltics van guanyar i ara ja són independents, lliures, honorables i responsables.

Visquin els Països Bàltics i Visqui Catalunya plena i lliure. La Nació sencera, la Llengua catalana, l’Estat Independent i la Constitució catalana, breu, clara, urgent, com la de l’Havana, com la de Reagrupament, com totes les altres constitucions provisionals de la República Catalana Independent.

El cervellet partidista que tots portem dins traeix als qui volen fer un cop d’estat als coordinadors actuals de l’ANC.

Diuen que s’ha de reconduir la situació, d’aquesta ANC, que s’ha de quedar en manifestacions de les 8 cap a casa, amb fulls de ruta que esdevenen el dia de la marmota i que giren i giren la roda del Hamster. No importa que la Llista Cívica fos votada en la darrera Assemblea General per un 96% dels que van anar votar, dels responsables veritables que van anar votar-la!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS:

ANC sí a la Llista Cívica … !

Joan Mollà

08.02.2023 | 22:47

Soc un dels membres d’un grup de treball sobre la Llista Cívica, que portem elaborant una proposta des de fa més de mig any, amb gent de l’AT de Sants i d’algunes persones d’altres AT. No ens sorprèn el nivell al que han arribat les baralles i desqualificacions dins del SN. Teníem clar que no seria fàcil: som conscients que la proposta representa anar contra el sistema, pretén superar el règim de partits polítics fruit de la falsa transició del 78. D’altra banda, sempre aquests partits han tractat de controlar l’Assemblea. Sempre! Ara, quan el nivell de crispació entre ells augmenta i algú pretén superar per elevació aquest desgavell, sonen totes les alarmes. Volen una Assemblea que faci agitació política, que vagi sembrant, i ells recollir-ne els fruits a les eleccions. Per fer què, la independència? No em feu riure!

Si els del Secretariat Nacional es barallen, ho sentim molt. No ens agrada. Però l’opció de la Llista Cívica és al Full de Ruta i s’ha de tirar endavant. Cal fer reunions perquè els socis sàpiguen de què va. I votar-ho, com diu, precisament, l’esmentat Full de Ruta. I tots, com a bons demòcrates, a acceptar el resultat, tiri endavant la proposta o no. A qui fa por la democràcia?

D’altra banda, nosaltres tenim noms i cognoms, no ens amaguem en l’anonimat. I qui vulgui saber la nostra proposta, un Decàleg resum i un document més ampli, pot fer-ho en enllaç del final. Cal una mica de paciència, però treballar per l’alliberament del País requereix esforç i bona voluntat, no creieu?

Perquè tothom s’hi posiciona a favor o en contra però ben pocs saben el que representa. No és fer una 4a llista: és un nou estil de fer POLÍTICA. I això fa por…

Enllaç: http://smxi.cat/llista-civica-si-o-si/

Membres crítics del secretariat de l’ANC fan públic el seu malestar amb la direcció.

Vicent Partal

https://www.vilaweb.cat/noticies/critics-secretariat-anc-direccio/