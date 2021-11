Eleccions lliures per a una darrera decisió pendent : Trencar amb Espanya.

som a les portes d’unes eleccions al Consell per la República on els representants elegits tindrem reptes molt importants a realitzar.

Ben entrat el segle XXI, les societats avançades com la nostra hem de fer un pas decidit cap endavant per a poder donar resposta als reptes de futur més immediat. I Catalunya no ho podrà assolir sense esdevenir un estat independent dins d’Europa. Per això són importants aquestes eleccions, perquè posem al servei del país una eina fonamental per aconseguir esdevenir lliures amb la proclamació de la República Catalana.

Des de sempre he entès la lluita social, cultural i política amb la conciència que som poble i necessitem la independència per a poder desenvolupar-nos lliurement i poder dotar a la nostra societat de les eines necessàries per avançar.

Fa uns anys vaig deixar la meva tasca en una empresa multinacional com a Assessor financer per involucrar-me en política. Actualment exerceixo el càrrec de regidor a l’Ajuntament de Roses a les àreas de Sanitat, Educació i Economia i Hisenda (Junts per Catalunya). Activista politic des del 1996.

Membre actiu des del 1994 en les associacions culturals, juvenils i esportives de Roses i l’Alt Empordà. Membre d’Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua

Al llarg dels anys he adquirit l’experiència i formació per entomar el repte d’ajudar en aquest projecte, perquè desitjo que les meves filles visquin a la República Catalana.

La meva aposta és clara; ambició, il·lusió, treball i compromis.

