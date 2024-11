Eleccions al nou Consell Local de la República de la Comarca del Berguedà

View this email in your browser Berguedà Benvolguts(-des) berguedans del Registre Ciutadà Avui dimarts 5 de novembre a les 19:15 hi haurà una assemblea de presentació de candidatures. Les candidatures que opten a formar part de la Junta Rectora del CL del Berguedà són les següents: _____________________________

1. Josep Torrabadella Circuns

_____________________________ _________________________

2. Salvador Molins Escudé

_________________________ ESPERIT: Esperit i voluntat del Consell, després del primer embat del 2017. Mantenir-nos sempre apunt i atents, preparant-nos i coordinant-nos, els convençuts, per emprendre el proper atac al cim de la Independència. Preveient i preparant tots els escenaris i imprevistos, amb els contraforts possiblement necessaris. PROGRAMA: 1 RCI (República Catalana Independent) Mantenir viva la petita i incipient República Catalana Independent, votada l’1-O i declarada al Parlament Català (DUI) el 27 d’octubre de 2017. 2 CENS. Potenciar el valor i el sentit del cens de les dones i dels homes que ja s’han inscrit i censat a la Incipient República Catalana Independent, significada pel Consell de la República a Waterloo i també significada per tots els Consells Locals arreu del territori. Completar i coordinar aquest Cens del CdR amb el “Cens del Poble Català” d’en Bernaus. 3 MxI. (Moviment per a la Independència de Catalunya) Coordinar-nos amb totes les persones i grups independentistes per tal de conformar el MxI unilateral i rupturista, amb una plana major i una futura llista cívica, catalitzadors de la unitat de tots i tothom per a la Independència de Catalunya. 4 INICIATIVES. Respectar les iniciatives i accions personals de cadascú del CdR de la comarca del Berguedà i les del mateix Consell, donant-nos suport sempre que sigui possible. 5 OBJECTIU. Concretar i aprofundir l’objectiu principal del Procés de Recuperació de la Independència dels catalans, la mateixa independència, com fer-la, el convenciment, els passos a seguir, actors, calendari, mandat de l’1-O i DUI. Llengua, Nació i Independència. 6 SEMPRE APUNT. Estar al cas del dia a dia per promoure i coordinar les accions necessàries del nostre i dels demés Consells Locals de la República, i de tot el MxI, en defensa de la incipient República Catalana Independent, de la seva llengua, història, ensenyament, memòria, geografia, música , dança, valors i estructures, … 7 CONNEXIONS. Promoure el CdR, eixamplar contactes amb els convençuts, fer arribar arreu el nostre pla, pensament i accions. Fer consultes que puguem considerar útils o necessàries. Col.laborar amb els altres grups independentistes. 8 EINES. Dotar-nos de les eines, estructura, xarxa territorial i procediments útils per aquestes finalitats. 9 DESCOLONITZACIÓ. Mantenir-nos tothora allunyats i crítics amb l’autonomisme i la seva supeditació espanyolista i colonitzadora que sotmet Catalunya i els demés Països Catalans. 10 TREBALL. Crear petits grups de treball per a les diferents accions o estudis previstos. Mantenir-nos oberts, atents, actius, participatius. Suport actiu a les iniciatives i inquietuds de cadascun dels membres del Consell. 11 ACCIONS. Per la Llengua, per la Nació sencera, per la Independència. Escola Catalana. Pancartes, rètols, estelades, marxes, manifestacions, manifests, comunicats, plantades, … aprofundiment de les Constitucions Catalanes i del Debat Constituent, … 12 TERRITORI. Vocals de diferents pobles i de diferents entitats i grups independentistes. Persones que se’n responsabilitzin. 13 SEGURETAT. Evitar esdevenir carn de canó. Res molesta més l’ocupant que el nostre convenciment i manifestació de la Independència. Com desitjo el dia que se’n vagin en fila índia com els tancs del Pacte de Varsòvia. 14 Pompeu Fabra: “que mai ens falli la tasca i l’esperança”. “Madres de Mayo”: “només es perden les lluites que s’abandonen”. … … La Catalunya sencera i la seva parla ens necessiten! Som-hi! 15 Algun dia, potser no gaire llunyà, els camins dels partits polítics catalans i el MxI es tornaran a trobar. Tan de bo sigui aviat. ____________________________

3. Margarita Linuesa Gorrera

____________________________ Motivacions:

En principi són quatre punts: 1- Fent-se més visibles el Berguedà principal a la seva capital Berga. 2-Fer campanya per augmentar el cens de ciutadans. 3- Contactar i crear complicitats unitàries en les accions que puguem dur a terme amb els Consells d’altres territoris del nostre entorn. 4-Fer totes les accions que calguin amb assessorament de la Plataforma per la Llengua de catalanitzar tots els rètols d’establiments i botigues que ho tinguin amb llengües foranes. Aquests són els punts per començar a treballar. Hi ha molta feina a fer. Si tots sumem la capacitat i forces de cadascun podrem assolir la nostra meta que tots duem al cor la República Catalana. ______________________________ ______________________________ ______________________________ ________________ Les votacions seran de dilluns a dimecres de la setmana que ve, els dies 11, 12 i 13 de novembre. La votació serà telemàtica i passarem l’enllaç per exercir el vot. Ramon Plana, membre del Grup Impulsor del Consell Local del Berguedà