El veritable atac a la Llengua. Hem d’aturar el monstre.

DESTRUIR CATALUNYA I DESTRUIR EL CATALÀ

Recentralització, per la via de les togues

Volen fer, per la porta del darrere, el canvi que no s’han atrevit a fer al congrés espanyol.

Martxelo Otamendi

M’alegra enormement, Vicent, la convocatòria de l’acte a favor del model escolar d’immersió lingüística que es farà dissabte que ve a Barcelona. Si la covid no ho impedeix, es congregarà molta gent davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Evidentment, és un lloc idoni per a fer-hi aquesta concentració, atès que va ser el TSJC qui va ensenyar el camí al Tribunal Suprem espanyol perquè trenqués l’acord que ha perdurat durant dècades, i perquè resolgués que calia impartir el 25% de les matèries escolars obligatòriament en castellà.

La resolució de la magistratura s’ha de complir encara que no ho hagi demanat cap família d’aquesta escola, és una ordre sense cap matís. Hauríem de considerar aquesta resolució com una resposta de l’estat, perquè el poder judicial ha adoptat el rol del poder legislatiu, i volen fer, per la porta del darrere, el canvi que

s’han atrevit a fer al congrés espanyol; amb la col·laboració de part de la magistratura disposada a fer aquest canvi. “Si així ho ha decidit la justícia”, així serà. Summament clar, diàfanament fals…

Saben que les regions que ocasionen problemes són les nacions amb llengua

pròpia: els Països Catalans, Galícia, el País Basc, Bretanya, Gal·les, el Quebec… I que una vegada suprimit el seu pilar lingüístic –Escòcia i Irlanda poden ser l’excepció–, s’afebleix enormement la identitat de la nació: les Illes Canàries, Occitània… A Espanya, com més va més gent creu que el procés d’autonomia del 1978 ha arribat massa lluny, i volen començar l’era suau de la recentralització. Què pot ser més apropiat que el Tribunal Suprem, gràcies a l’aspecte imparcial que li confereixen les togues?

Aquest és el desafiament a què ens han enfrontat, una nova prova de l’estat, tal com sol fer de tant en tant. La solidesa de la resposta que donem a aquesta prova condicionarà el pròxim pas que hagi de fer l’estat: com més ferma sigui la resposta, més

difícil els serà continuar per la mateixa via.

El procés de Catalunya va rebre un gran suport del País Basc, el suport més gran fora de Catalunya. Tant de bo, Maria, que ara també rebin el suport dels gallecs i els bascs.

