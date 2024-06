Completar els Pressupostos, cobrar per avançat:

President Puigdemont, aixequi la Independència suspesa el 10 d’octubre de 2017. Defensi l’1-O en tot moment i completi la DUI. Comprometis absolutament amb la Llengua. No abandoni Waterloo fins que la Independència, la República Catalana Independent, sigui efectiva. Seguint l’argumentació de Joan Mollà cal aprovar els pressupostos i demés negociacions quan la diferència de Pressupost, del darrer exercici, no complerta, es doni íntegra i en metàl·lic a Catalunya. totalment a benefici de la Llengua Catalana i sobretot abans de la signatura dels nous pressupostos.

Hi ha qui acusa el vot nul a favor del Primer d’Octubre i de la DUI i també acusa els votants abstencionistes de tots els mals, quan la culpa real és l’incompliment dels compromisos. Aquests incompliments destrueixen la confiança i la credibilitat. El tracte amb els votants s’ha trencat massa vegades. Hem de dir “Prou!”.

Salvador Molins, Cossos Territorials per a la DUI i la Via Bàltica. CDR BIC. Consell Local de la República Catalana Independent de Berga.

L’única manera que al negociar amb els espanyols que es cobri per avançat és això mateix: que al signar l’acord, ells JA HAGIN COMPLERT!

Per exemple, per aprovar-los el pressupost anual, que ells hagin complert del tot amb el PRESSUPOST DE L’ANY ANTERIOR assignat a Catalunya. I aquest, evidentment, que no sigui ridícul o lesiu per a nosaltres.

Que s’acabi el fum de palla és una exigència per a dignificar la política

