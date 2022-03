Suport internacional.

Aliances de valors, polítiques, econòmiques. geoestratègiques, …

Doncs sí que cal que el President del CxR, representant del govern legítim de Catalunya a l’exili de Waterloo, cerqui el reconeixement i suport d’Organitzacions, entitats, bancs, assegurances, i estats d’arreu del món. Ha de parlar, dialogar i fins i tot negociar política ment amb tothom. Dir que no ho ha fet no és cap bon símptoma, ni em tranquilitza gens. Que digui el que li plagui el Sr. Rufián i fem el que calgui fer. Si un nostre governant parla amb Rússia, els EUA, la Xina o la Commonwealth no passa res, tot el contrari, és la seva obligació en favor de la República Catalana Independent votada el 1r d’octubre de 2017 i declarada al Parlament Català amb la DUI del mateix any, que hem de completar, ha de completar, precisament amb aquests suports internacionals i altres qüestions, i portar-la al Tribunal de Dret Internacional de La Haia per a la seva aprovació. Digui el que digui el Sr. Rufián, periodistes, altres polítics i tertulians, el President del CxR ha de fer les seves obligacions de cara a l’assoliment de l’implementació de la nostra Independència.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS2: El President del CxR ha de cercar suports internacionals.

PS2: https://www.vilaweb.cat/noticies/puigdemont-respon-rufian-defensa-accio-internaciona-exili/