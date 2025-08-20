El nou “Prats de Molló” 11’S de 2025

El nou “Prats de Molló”:
MxI (Moviment d’Alliberament Català) la Coordinació de l’independentisme unilateral i rupturista lleial al Mandat de l’1-O i de la DUI.
El MH President Francesc Macià va ser una gran persona, ferm defensor de Catalunya i va portar a terme iniciatives de que en cas d’haver reeixit ens haurien retornat la Independència com a Poble mil·lenari que som.
A l’hora definitiva, negociant amb els enviats de l’estat, es va trobar sol i va acceptar l’autonomia que li oferiren els tramposos de sempre. No va recolzar a Nosaltres Sols i per causes de la història no va tenir prou suport.
Han passat cent anys i encara no som on llavors ja érem. Necessitem homes i dones com ell, recordo la Muriel Casals i recordo aquella molt ferma Forcadell dels memorables dies 6 i 7 de setembre de 2017. Encara que ara mateix ho estem passant molt malament, en realitat ara no estem sols, avui Macià ens tindria al costat. Fou fa cent anys i ara és ara, som molts, unim-nos i coordinem-nos, fem un nou caliu per un nou Macià! Som l’ANC, som els CDR’s, som els Debat Constituent, Òmnium, som el Consell de la República i tots els Consells Locals de la República, som molts i més, entitats i persones, som tots els que vam votar l’1-O amb coneixement de causa i els que van votar la DUI al Parlament Català el 27 d’octubre de 2017, som els enganyats i els que creiem en la Victòria de l’1-O i la DUI, som els desenganyats i ferits i revoltats, i som els catalans lliures que mai, mai, mai ens rendirem! Som molts, molts més del que ens poguem pensar.
Que aquest 11 de setembre de 2025 ens unim tots en la recerca d’aquella guspira de Macià que des de Prats de Molló i des de l’Octubre del 2017 ha niat en algun amagat racó del nostre interior i no en marxarà mai.
Unim-nos, crèduls i incrèduls, unilaterals i rupturistes. Un nou Prats de Molló, el Moviment d’Alliberament que hauria fet Macià triomfador.
Catalans empoderem-nos, caminem vers la victòria, i de Victòria per a tots nosaltres només n’hi ha una … La República Catalana Independent de tota la Nació sencera i de la Llengua dels Països Catalans.
Què així sia!
Tots a l’11S de 2025.
Objectiu, reconèixer-nos, respectar-nos i coordinar-nos.
Salvador Molins, president actual del Consell Local de la “República Catalana Independent” de la comarca del Berguedà.
