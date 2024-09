El MxI i les Tesis d’Agost per a la Independència

La tretzena Tesi pel MxI.

Això de que ens parla Vicent Partal en aquest editorial d’avui ho estava preparant i fent l’anterior presidenta de l’ANC, però les velles glòries fundadores d’aquella institució es van tirar a la jugular de Dolors Feliu i de tots els socis partidaris d’impulsar l’anomenada Llista Cívica, que es basava en el més fonamental d’aquestes Tesis per a l’alliberament de Catalunya, un sol objectiu, la nostra independència, i un sol capdavanter i equip per impulsar-la, sense donar cap suport ni tenir cap relació ni pacte amb cap institució del Regne d’Espanya, les institucions autonòmiques, ni els falsos partits que s’autanomenen independentistes i no actuen com a tals. Aquest camí, ara mateix, està barrat dins l’ANC.

Segons el meu parer l’ANC pot fer coses útils però no aquesta que és prioritària i necessària, precisament per aquella votació en la que hi va guanyar el no a promoure aquesta “Llista”.

Caldrà una Llista Cívica, totalment a part de l’ANC, com a cos electoral directe del Moviment per a la Independència, unilateral i rupturista, com cal. No és possible avançar vers la implementació de la Independència de Catalunya sense trencar políticament amb els col·laboradors, de fet, dels carcellers, invasors i colonitzadors que patim des de fa centúries, no podem esperar res més dels que hi pacten i hi alternen, que no sigui la claudicació, la claudicació, una i una altra vegada d’aquells que sempre posen els interessos del partit per sobre dels valors i drets de Catalunya i dels catalans, com són la llengua, la sobirania, l’ensenyament en català de forma i esperit, la dignitat, ni tan sols són capaços de destinar les partides pressupostàries per afavorir i potenciar aquests valors, ni per això tenen esma, ni per fer complir la immersió lingüística en totes les escoles de Catalunya, …

Que quedi clara la meva opinió i aposta, és necessari i imprescindible donar cos al MxI (Moviment per la Independència), O equivalent, en el qual es puguin coordinar totes les institucions, associacions i persones independentistes, àdhuc l’ANC, amb voluntat unilateral i rupturista. I també segueix sent necessària una llista cívica unitària per lluitar i vèncer en unes properes eleccions plebiscitàries, no és cap secret, no seria cap primera vegada i, fa pocs dies, en una entrevista a Vilaweb, ens ho recordava Àlex Salmond.

Tinguem presents tots nosaltres i no ho oblidem que el Referèndum d’Autodeterminació vinculant ja el vam fer i guanyar l’1-O, i que la DUI catalana la vam declarar i guanyar al Parlament Català el 27 d’octubre de 2017, i sols falta implementar-la.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC, Cos Territorial del Berguedà per la Llista Cívica i per a implementar la DUI.

MP1:

Lenin, l’ANC i l’energia desfermada de les masses

https://www.vilaweb.cat/noticies/lenin-lanc-i-lenergia-desfermada-de-les-masses/

MP2:

Les “Tesis d’agost”: els deu punts de Julià de Jòdar per a reprendre el procés d’independència.

https://www.vilaweb.cat/noticies/tesis-agost-julia-de-jodar-anc-independencia/

MP3:

Alex Salmond: “La independència d’Escòcia és més probable ara que no abans”

https://www.vilaweb.cat/noticies/alex-salmond-es-mes-probable-que-escocia-vagi-cap-a-la-independencia-ara-que-abans/

MP4:

Tesis d’agost

de Julià de Jòdar per a l’ANC.

I

El Procés d’Independència respecte d’Espanya desenvolupat pel poble català entre el 2006 i el

2014; afirmat amb la majoria parlamentària de 2015; referendat el Primer d’Octubre de 2017; i

sancionat, el 27 d’aquell mes, amb la proclamació de la independència de Catalunya pel Parlament,

continua i continuarà viu mentre la seva gent lluiti per fundar la República de Catalunya al si dels

Països Catalans.

II

Al llarg de catorze anys, el poble mobilitzat va posar al servei de tot el país i de les institucions

pròpies, majoritàries al Parlament, una ètica democràtica menyspreada i una acció pacífica

reprimida. La lluita insubornable per imposar el poder propi des del carrer i les institucions no va

ser, però, corresposta amb el sosteniment de la independència pels partits parlamentaris, incapaços de defensar-la i de respondre a la causa general repressiva desfermada per l’estat espanyol.

III

La resposta totalitària d’Espanya a tots els nivells ha estat la de negar d’arrel qualsevol solució negociada, fins i tot des de la seva pròpia Constitució, a la legítima reivindicació de Catalunya.

En ignorar aquesta opressió sistemàtica i permanent, la tàctica d’establir taules de negociació

amb qualsevol govern espanyol de torn, en condicions d’inferioritat, només ha servit per ajudar a

mantenir, una vegada més, l’estabilitat de l’estat opressor i afeblir les reivindicacions de Catalunya.

Cap debilitat, renúncia, o interès particular, que pressuposin una “obediència anticipada” o “servitud

voluntària” enfront d’Espanya, ha de tòrcer la voluntat d’alliberament del poble de Catalunya. En

conseqüència, la independència de Catalunya haurà de ser radicalment i obstinadament unilateral,

mitjançant processos de resistència i rebel·lió de la seva gent que obliguin Espanya a negociar entre iguals; altrament, la independència no serà.

IV

El poble mobilitzat no pot tornar a ser la força auxiliar d’unes institucions que, subordinades

al domini de l’estat opressor, impedeixin tota possibilitat de respondre a l’esperit i el desig

d’emancipació nacional. La gent haurà de recuperar el lideratge des del carrer i crear organitzacions

capaces d’establir amb les institucions noves i equivalents relacions de força. En cada moment i

circumstància, caldrà cercar en tots els àmbits de lluita un equilibri dinàmic per tal que el poder

guanyat pel poble en pugna directa no resti hipotecat per unes institucions subordinades a

Espanya.

V

L’energia històrica del Primer d’Octubre, arrelada a la terra, va alimentar la cohesió i solidaritat de la lluita de la gent: de Barcelona a Girona, de les Terres de l’Ebre al Pertús, de Ponent a la Catalunya

Nord, milers de persones van posar el seu cos en defensa de tots els represaliats sense distinció;

van agafar el transport públic o privat per marxar sobre la capital o ocupar-ne l’aeroport; van

col·lapsar carreteres i tallar passos fronterers; i es van manifestar pacíficament, un cop més, contra

la violència espanyola. Aquest és, i ha de ser, l’exemple a seguir. En ignorar aquest poder de la gent

mobilitzada, la claudicació institucional d’octubre de 2017 va deixar el moviment abandonat a la

seva sort. Mai més una estratègia per aconseguir la independència ha de permetre que el poble

sigui l’ase de tots els cops de la força cega del totalitarisme espanyol. Forjar eines d’autodefensa

haurà de ser una tasca indispensable en la via de l’alliberament nacional.

VI

Per ser alliberadors a Catalunya, no podem ser serfs a Espanya. Cap estratègia independentista no

podrà reeixir si pretén de muntar, alhora, el cavall de Catalunya i el cavall d’Espanya. Ajudar a fer

governs a Madrid, mentre es proclama emfàticament la voluntat de fer la independència, és una

trampa del catalanisme subordinat, que només serveix per maquillar la faç repressora de l’estat

per activa i per passiva. Per activa, en dotar-lo de legitimitat davant l’opinió pública internacional

a través de pactes parlamentaris al Congrés dels Diputats i de simulacres de negociació que

pretenen d’enterrar de manera espúria el poder democràtic del Primer d’Octubre; i per passiva,

perquè, en adoptar tàctiques de submissió, s’ha provocat la pèrdua de la majoria al Parlament i

propiciat la constitució d’un govern profundament espanyolista amb afegits del catalanisme més

venut i reaccionari. Les falses mesures de reparació obtingudes al preu de pactar amb el govern

espanyol de torn una llei d’amnistia només han servit perquè l’estat les utilitzi, en la millor tradició

dels sistemes dictatorials, per a perdonar els seus sicaris.

VII

La primera fase de lluita pel reconeixement de la legítima reivindicació del dret de decidir de

Catalunya s’ha saldat amb la negativa i la repressió totalitària imposada per Espanya contra el

nostre poble. La negació de drets imprescriptibles, reconeguts internacionalment als pobles sense estat, ens obliguen a continuar per la senda de reivindicar-los sense treva. Però la lliçó apresa

els darrers anys ens exigirà una lluita més complexa, diversa i articulada, acompanyada d’uns

recursos que la facin més eficient i orgànica amb l’objectiu cercat. En aquest sentit, la depredació

colonial que practica Espanya sobre Catalunya ens obligarà a idear formes de lluita específiques,

flexibles i audaces per trencar les línies enemigues, desarticular-ne les forces, i passar a l’ofensiva

en els espais econòmic, social, cultural i militar del seu domini.

VIII

Durant el procés d’independència, el poble mobilitzat ha coagulat la seva potència rupturista

mitjançant entitats creades adhoc o adaptades a les exigències de cada moment. La dedicació,

sacrifici i endurança de milers de socis i militants han demostrat que el moment històric actual

està marcat a foc per l’empremta de l’independentisme, únic àmbit de disputa material i simbòlica

del futur de Catalunya. Les grans manifestacions de masses van formar part de la primera fase del

procés, del qual han de ser un exemple permanent i un model a seguir i perfeccionar quan caldrà

forçar l’estat enemic a negociar d’igual a igual. Ara, però, quan el totalitarisme espanyol pretén

ficar l’escena política de Catalunya en la cleda d’una “pacificació” d’empremta colonial, és obligat

que les entitats refacin tàctiques i formes de lluita per tornar a ser útils a les exigències actuals. A

tall d’exemple, la cultura no es pot desvincular de la base material de la seva creació, reproducció

i distribució. Si un país està sotmès a un espoli colonial, com el que pateix Catalunya, la seva

cultura serà colonial, i no podrà projectar i desenvolupar l’hegemonia que ens cal per conservar

la llengua i preservar el patrimoni històric de la nació sencera entre els pobles avançats del món.

IX

Centenars de milers d’independentistes han triat els últims anys l’abstenció electoral en eleccions

de tota mena per oposar-se a la claudicació estratègica i la impotència tàctica dels partits

parlamentaris independentistes. Enfront, però, de la seva feblesa i no conseqüència, producte de la

separació entre el carrer i les institucions, l’independentisme civil no es pot abstenir de menar una

batalla permanent en tots els terrenys possibles, i amb tots els recursos al seu abast, per capgirar

la subordinació de les institucions pròpies a Espanya.

X

L’activisme civil independentista ha de fer un salt de qualitat i de quantitat per esdevenir força

de xoc permanent contra l’estat, alhora que creador i dipositari de les condicions que permetin

generar estructures de país sorgides del coneixement, la lluita i l’organització del poble mobilitzat.

Socis d’entitats civils i militants de partits polítics han d’esdevenir subjectes polítics de primer

rang. Les entitats civils han de ser representants col·lectives de la lluita popular directa enfront

de les institucions per fer-les anar al pas, si es desvien de la pràctica independentista, o per fer

pinya amb elles. Entitats refundades i organitzacions polítiques de nova planta han de crear blocs unitaris de lluita com a punta de llança en l’embat final per la independència.

Julià de Jòdar, per a l’ANC.

21 de setembre de 2024