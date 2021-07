El Mandat del 1r d’octubre va ser INDEPENDÈNCIA i VIDA. Les presons catalanes i el seu sistema fan pudor, exigim la veritat i dimissions polítiques i funcionarials immediates!

Catalans lliures! Siguem resolutius!

Creure en Catalunya, plena i lliure.

Creure en la Independència, Dret de tots els Pobles.

Creure en la força de la unitat i la convicció.

Trobar aquells capdavanters que amb el seu esperit i exemple retornin la fe a la nostra gent.

Encallar els passos previs és encallar la Independència, hem de trencar aquesta dinàmica obstruccionista.

Què falla? qui falla? Qui hem de votar que es comprometi de veritat a resoldre aquestes coses, que cregui de veritat en la força i el dret del nostre Poble a la seva plenitud nacional i política, molt per sobre dels entrebancs que molts, gent i pobles ens hi posin.

Sí que ens cal un Referèndum i és urgent, però no es tracta de repetir el d’autodeterminació que ja vam fer, vam votar i vam guanyar, sinó el Referèndum de validació de la constitució catalana, de la que ja en tenim quatre texts previs: La Constitució de L’Havana, 1928, la Constitució provisional de la República Catalana de Pol Sureda, la Constitució propiciada per Reagrupament, …, de texts no ens en falten i aquestes 144 preguntes del Debat Constituent, que han de ser contestades abans de 31 de desembre de 2021, seran una bona ajuda per acabar de lligar tots aquest texts provisionals i posar-els al dia. Què passa doncs? -el que passa és que tenim totes les feines encallades, als responsables els falta capacitat de resolució, tot està encallat … redactar la Constitució definitiva, referendar-la, completar la DUI en tot allò que li va mancar, …

Qui són, qui som, les dones i homes que de veritat volem implementar la nostra nova República?

Qui són els qui tenen la capacitat de resolució per enllestir totes les feines encallades?

Els independentistes, fins el 31 de desembre de 2021, tenim vàries feines específiques, la primera respondre les 144 preguntes del Debat Constituent, la segona seguir fent gran el Cens de la República, la tercera enxarxar-nos i enxarxar-nos pel control del territori, …

El nostre problema, el de nosaltres els catalans no és el Referèndum d’Autodeterminació o la DUI que els tenim fets i guanyats, el nostre problema és el convenciment i la fermesa en completar-ho i acabar-ho, en implementar la República Catalana Independent, és el dir “Prou” de forma definitiva. Això és el que hem de fer! Però per fer-ho calen persones disposades a fer-ho i a més de cercar aquestes persones, nosaltres, el Poble Català, ens hem de fer forts, organitzar-nos sobre el territori, enxarxar-nos per al moment en que es requereixi la nostra presència puntual i definitiva. Sumar totes les iniciatives, cada vegada més. Això serà persistir.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC



El dia del Punt i Final hem de ser molts, hem de ser tots.

Ara ja són 98.079 ciutadans de la nova República que es deleixen per implementar-la.

És molt senzill censa’t, ja! Xirinacs ens digué “sigueu poble” …

Som-hi, doncs! PS 4: El Mandat del 1r d’octubre va ser INDEPENDÈNCIA i VIDA. Les presons catalanes i el seu sistema fan pudor, exigim la veritat i solucions, s’hi ha de posar mà urgentment o dimissions polítiques i funcionarials immediates!