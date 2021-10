“El CxR, catalans valuosos, base de la naixent República de Catalunya Lliure” (Oriol Àvila, 93 anys) … 100.399 catalans lliures formen la nova República, i tu?

Oriol Àvila 18.10.2021 | 13:53

En el Consell per la República hem muntat una eina fonamental per a assolir la independència de Catalunya en un termini bastant breu !!!

Encara hi falta molta gent però hi ha una gran quantitat de persones actives, valuoses, voluntàries i animades d´esperit altruista que donaran l´empenta i seran la base de la naixent REPÚBLICA DE CATALUNYA lliure, encapçalada ara per ara pel MH President Puigdemont i continuat per nous líders que dintre del Consell aniran sortint.

Tant de bo jo fos més JOVE (tinc 93 anys) per a formar-ne part !!!

"I us continuem informant, entre més coses, sobre les eleccions al Consell per la República, avui que comencen els primers debats amb candidats. El format diferent d'aquestes eleccions fa que la campanya electoral siga molt distinta de les habituals.

ALTRES COMENTARIS:

Oriol Roig 18.10.2021 | 10:59

Gràcies Vicent per mirar-te el perfil dels “desconeguts” candidats a l’Assemblea del CR. Animo a tots els inscrits al CR a fer el mateix. Veureu que hi ha de tot, gent amb ganes i empenta, gent amb seny i experiència en els camps més diversos. Penseu que 2/3 dels representants a l’Assemblea del CR seran escollits entre aquests “desconeguts”. Els que acusen el CR de partidista, crec que s’equivoquen de bat a bat. Podem també fer preguntes directament a cada candidat, i també veure les que fan la resta de membres. En quàntes eleccions heu pogut fer això? Aprofitem per conèixer els nostres candidats i triar els que ens facin més el pes. I votem, sobretot, per donar quanta més legitimitat possible al CR, i perquè els escollits sentin l’escalf dels seus conciutadans.