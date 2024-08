El català als patis i menjadors. Empoderem-nos!

“Aquestes han de ser les beceroles d’aquest nou curs. Els nens i les nenes, noies i nois, ho entenen tot. No té cap sentit callar-ho.” Català al Pati i arreu.

Nenes i nens, dones i homes, visquem, juguem i parlem català al pati, a casa i a tot arreu!

Nenes i nens, introduïu el català en els vostres jocs. Aquesta nostra terra també us estima a tots vosaltres.

Al pati de l’escola també parleu i jugueu en català!

Al pati i al lleure i al carrer parlem en català, si us plau, la llengua de Catalunya, on vivim, on viviu.

Nenes i nens el Català a Catalunya, el rus a Rússia i el portuguès a Portugal. el castellà a Castella, el maltès a Malta, Etc

PS1:

Siguem propositius i valents

Fora jutges intromissors i prevaricadors!

Defensem la Llengua Catalana!

75% de català com a mínim a tots els jutjats, a totes les escoles, a tots els col·legis professionals, a tots els instituts, a totes les universitats, a totes les televisions que es poden veure des de Catalunya, la TV catalana, la TV de les illes, la TV del País Valencià , a tot arreu dels Països Catalans, el 75% de català a totes les institucions sanitàries i de la Gent Gran, 75% de català a totes les institucions, ajuntaments, diputacions, conselleries, delegacions. Consells Comarcals i bars i menjadors adjacents, …

PS2:

Regeneració Lingüística de la Nació Catalana:

https://slideplayer.es/slide/14102503/

PS3:

https://www.vilaweb.cat/noticies/any-clau-catala-escola-ofensiva-judicial-extrema-dreta/