De Catalunya Acció (2014) a AC (2024): Independència

Sílvia Orriols, no a l’odi, sí a la veritat.

No volem l’odi!

de cap manera l’hem de voler, però sí que volem la veritat, tota la veritat, volem els números clars, quants immigrants hi ha, quants joves sense família, quines ajudes reben, quins impostos paguen, quants pisos tenen gratuïts i quants pisos subvencionats, … La immigració per si mateixa no és dolenta, fins a nivells assumibles pot ser bona però el que sí que és dolent és amagar el cap sota l’ala, el que sí que és dolent és creure’s i voler fer creure que un país qualsevol pot assimilar i protegir quantitats desmesurades de població, Catalunya no és una molla, ni una esponja, ni un forat negre on es vagi encabint gent i més gent per molt esperit d’acollida que tinguis i bones persones que fóssim, el problema, potser el més gros de tots és la desídia dels nostres polítics i dels seus partits que han actuat i encara actuen amb la immigració de la mateixa manera que actuen amb la immersió a les escoltes, se n’han rentat les mans i no fan complir la llei catalana que hi ha perquè totes les persones joves aprenguin la Llengua Catalana, la Llengua de Catalunya.

Els nostres polítics, tots, fins ara no han fet complir ni la immersió, ni la llei d’etiquetatge, ni la llei del cinema. … Desídia total! en el més important, desídia en el tema immigratori, amagar la realitat al poble de Catalunya, permetre l’entrada massiva i incontrolada, inscriure milers d’immigrants en certs pisos, donar ajudes descontrolades a canvi de res, … tot això provoca injustícia, desconfiança i ràbia que es va covant en l’interior de molta gent, AC i Sílvia. Orriols diuen clarament el que moltes persones temen i pensen interiorment.

Deu fer dues legislatures municipals que tots els partits catalans, abans de començar la Campanya electoral, van pactar no parlar d’immigració perquè van dir “que no s’entendrien”.

I nosaltres, el poble, els votants, els ho hem permès, no podem continuar amagant el cap sota l’ala, no podem continuar essent culpables d’aquestes greus irresponsabilitats.

Jo no vull odi contra ningú, però sí que vull la veritat, la crua veritat! Seré capaç d’acceptar -la?

PS1:

Entenc el mot “intransigent” quan el 2004 vam crear l’Organització “Catalunya Acció”, organització per portar Catalunya a la seva Independència l’any 2014″ jo, lluitant per tirar endavant el nostre objectiu escrivia en el meu bloc de Vilaweb una paraula sinònim d’intransigent, la paraula “innegociable” i també “els innegociables”perquè aquests mots són necessaris quan el que has de fer és enderrocar murs i pujar cims que molts, masses, no en volen ni sentir parlar.

—

Catalans, AC inclosa, depurem la veritat de l’odi i de cap manera amaguen el cap sota l’ala.

PS2. La Sílvia Orriols a banda del tema de la immigració que molts aprofiten per atacar-la, té una gran clarividència en el tema nacional català i de llengua i identitat, és ferma i conseqüent i amb les seves participacions al Parlament Català clarificarà i farà pedagogia conseqüent de molts conceptes que necessitem tenir clars per a poder independitzar-nos. Potser no ben encertadament, però jo la posaria molt aprop de “Nosaltres Sols”. I agradi o no agradi, ara ja ho sabem molts, només podem tirar endavant “sols” sense Espanya i sense cap tracte amb Espanya. Només amb la Independència tenim un futur assegurat, tot el demés serà arrossegar-nos per terra com cucs, tal com ho expressava John Adams un dels pares fundadors dels EUA i de la seva independència. Tan de bo Francesc Macià hagués fet cas de Nosaltres Sols enlloc de marginar-los.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Antic membre de Catalunya Acció. Actualment defensor de la Llista Cívica, de la DUI i del MxI.

PS1

Xavier Torrens: “Sílvia Orriols confon l’islamisme radical amb tot l’islam”

https://www.vilaweb.cat/noticies/xavier-torrens-orriols-islamisme-radical-islam/

PS2. Comentaris: