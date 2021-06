Contra les terceres vies: La unitat de tots els independentistes de base. Enxarxem-nos sobre el territori, amb el principal objectiu de ser-hi el moment oportú i definitiu.

Defensors de la República declarada el 27 d’Octubre del 2017

Comentari inspirat en l’article de Julià de Jòdar a Vilaweb: “En formació de combat”

https://www.vilaweb.cat/noticies/en-formacio-de-combat/

Salvador Molins

Contra les terceres vies: Front de combat 1r d’octubre:

En el front i en formació de combat, ara mateix, ER, Junts i CUP, amb el pacte actual, són a la banda dels espanyols, totalment lliurats al socialista espanyol Sánchez, blanquejant-lo a cor que vols, blanquejant-lo a canvi de res, bé sí, 9 indults a canvi de 3000 represaliats, multes, presó, embargs, inhabilitacions, persecució, xantatge, … i a canvi també de la presó i supeditació de tots nosaltres, els catalans.

No ens en podem fiar gens, de la manera com ho insinua Aragonès qualsevol dia se’ns despenjaran amb qualsevol tercera via que es trauran de la butxaca i que ens obligaran a votar “caixa o faixa” saltant-se el Mandat del 1r d’octubre.

Hem de crear i organitzar el front independentista de base, lleial al 1r d’octubre, capaç d’aturar aquest intent de desfer i desescalar tot el que hem avançat en el camí de la Independència, ho hem de fer de pressa o no hi serem a temps, el setembre i l’octubre ja són massa enllà. Hem de fer-ho i posar-nos en formació de combat .

El nedar i guardar la roba de Puigdemont desautoritza la cúpula de Junts x Catalunya, els votants de junts queden desemparats tenint uns polítics lligats de mans i peus amb el pacte propiciat per Sànchez. Junts ara no té possibilitats d’encarar-se amb Aragonès -ell sí que és unilateral amb els catalans, amb el Sánchez espanyol deixa de ser unilateral per ajocar-se davant seu a canvi de res-, ens ho ha demostrat moltes vegades-, Aragonés té molt clares les coses i farà amb ells -Junts- el que li donarà la gana. Aleshores Puigdemont per no quedar malament i amb l’excusa del mal menor -com sempre- acabarà dient el mateix que ha dit amb la desautorització greu del 1r d’octubre feta pel Jordi Sànchez, dirà “no fem soroll resolguem les coses interiors en secret i en la intimitat” això als votants independentistes ens deixa desarmats en mans dels polítics i de la cúpula de Junts. No ens en podem refiar. Tot el que és fonamental es decideix a esquena nostra o amb preguntes fetes a posterior i ben amanides i travades.

Ara mateix si les coses no canvien ER i Junts depenen de Madrid, s’hi han lliurat, la CUP calla o parla en veu baixa i com que també ha pactat amb ER consenteix. I el CxR, teòricament alliberat de les urpes espanyoles, en realitat no ho és de lliure perquè depèn de les forces polítiques parlamentàries de la colònia supeditades de fet al poder espanyol, ER, Junts i CUP.

O sigui que de moment en la formació de combat independentista catalana no hi ha ningú àmpliament disposat i ben coordinat per afrontar la batalla immediata, apunt per plantar cara.

No vull desprestigiar l’ANC que també guarda les formes per no topar amb els seus membres de les diferents sensibilitats partidistes, tot i defensant clarament el 1r oct i unilateralitat.

Ara és l’hora de refer la unitat dels independentistes que vam quedar dispersats pels tanteigs partidistes de cada partit de cara al 14F . Els votants de tots els partits hauríem de saber crear un front rebel i separat dels Partits del Pacte Aragonès -Sànchez, pacte autonomista de fet, el front dels defensors de la República Catalana Independent ja declarada.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS 1: Contra les terceres vies: Front de combat 1r d’octubre. Ja en som 97.817 catalans lliures censats a la República.

PS 2: Contra les terceres vies: La unitat de tots els independentistes de base. Enxarxem-nos sobre el territori, amb el principal objectiu de ser-hi el moment oportú i definitiu.

