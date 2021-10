Contra el Drac de l’Odi i per la Independència de Catalunya, censa’t al CxR de la República Catalana Independent.

Salvador Molins

Uns van abandonar les armes, els altres no tenen el que caldria per abandonar la seva pròpia secular violència. Als nadius d’amèrica els tallaven un peu si es revoltaven contra les seves fetxigues, el mateix feien als nadius de les Illes Canàries. La seva venjança sempre és superior, … us recorda alguna cosa això? Pol Pot potser? Els nazis potser? No coneixen el perdó sols la venjança. Si m’en mates un, jo t’en mato deu, …

Davant d’aquest odi concentrat només hi ha una possible victòria … La nostra Independència viscuda ja des del moment de la seva Declaració, la DUI catalana del 27 d’octubre del 2017, viscuda avui, cada dia i cada hora, encara que de moment no estigui implementada. Que hagin d’anar dient pel món “que el diàlogo no romperà Espanya” i coses semblants, que saben que sí que l’invent se’ls pot escunyar. Va caure l’apartheid, va caure el Mur de Berlin i va caure Pol Pot. Que es vagin dient, “ja ho veurem què passarà?”, que almenys els quedi l’ai al cor.

El que no hem d’acceptar mai els Independentistes que després de votar afirmativament el 1r d’octubre del 2017 i ara conseqüents i amb raons de causa i lleialtat a Catalunya, ens estem censant a la nova i naixent República, és el que ha escrit potser amb un altre sentit, Bonaventura Casanova 20.10.2021 | 06:02 “Tot plegat sols és la conseqüència d’haver estat derrotats. Ja ho diuen, la història la escriu el guanyador. Bildu com ERC, ara més pragmàtics, com van ser PNB i CiU, assumeixen la derrota i procuren sobreviure.” Nosaltres no volem ser derrotats per això lluitarem i persistirem en la lluita fins derrotar aquest odi espanyol secular, alliberar-nos en un futur no gaire llunyà d’aquest maleït drac de set caps. Censem-nos, doncs, tots a la República Catalana Independent i fem camí lluny d’aquesta “odiosa gent”!

Salvador Molins Esdudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR+BIC

PS: Contra el Drac de l’Odi i per la Independència de Catalunya, censa’t al CxR de la República Catalana Independent.