Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral, permanent i oberta …

Lliçons que no hem d’oblidar:

La política lingüística, sota la toga

Salvador Molins 04.03.2023 | 23:17

9a lliçó pràctica:

A la Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral permanent, que començarà a Catalunya el proper 11 i 12 de març cal que hi reservem un apartat per la defensa i la Regeneració Lingüística de la Nació Catalana:

https://slideplayer.es/slide/14102503/

10a lliçó: Adreçada als que pacten amb Espanya sense adonar-se de l’error i la traïció retardatària.

Espanya no compleix mai la seva paraula i el seu principal objectiu és destruir la Nació Catalana primer i les altres nacions de la Península ibèrica després. Ens vol subjugats i morts.

Més comentaris:

Rafael Benavent

04.03.2023 | 19:56

… I no passa res!. Tenen la paella pel mànec: Jutges, forces armades (que no se mueva nadie, coño!), capital, majoria espanyola, “el Estado Español” per sobre de les rebels, reivindicatives demòcrates “autonosuyas”… Si la minoritzada minoria no som capaços, porucs, pacíficament però ferms i amb un Projecte Comú, Decidit, d’unir-nos agermanats davant Europa, ben estudiat i fonamentat el camí a seguir…., plorem o riguem? Qui, quan i com se li posa el cascavell al gat? La imaginació al poder!… O..: “Apuesten.., hagan juego, señores!” …… “La Banca gana”!

Salvador Molins

04.03.2023 | 18:49

Lengua i llibertat, lliçons des d’Euskadi per a bascos i catalans.

1a Lliçó:

“els croats que la justícia espanyola té a la magistratura del País Basc decidiran, tal com van decidir a Catalunya, que a les escoles del model D el 25% de les assignatures s’han de fer en castellà. I aleshores ja serà tard”

Aquests croats (soldats amb la creu amb funció d’espasa) no són per a impartir justícia sinó per a sotmetre als catalans i també a bascs i gallegs.

2a lliçó:

El símbol de la justícia és unes balances i una vena als ulls per tal de no fer favoritismes i ser imparcial. Però per a Espanya i els espanyols el símbol de la justícia són, ben a l’inrevés, l’espasa, la creu i el “garrote vil” que mata o escanya tot el que no se li sotmet, i a més tenen la gosadia de fer-ho en nom de Déu, tal com ho fan els pitjors talibans.

3a lliçó:

La seva funció determinada, la d’aquests croats judicials és sotmetre’ns i privar-nos de poder viure amb la nostra llengua en plenitud.

4a lliçó:

“No podem esperar fins que tinguem un poder judicial propi que elegeixi magistrats comprensius que no actuïn contra l’èuscar als nostres palaus de justícia.”

Aquests croats destinats a fer tot el possible per a sotmetre’ns els tenim molt aprop: dins mateix dels suposats nostres palaus de justícia.

5a lliçó:

“Aquests magistrats han de sentir que els bascs (i els catalans) ens enfadem quan van contra la feina i les normes de normalització de les nostres respectives llengües, i que no estem disposats a acceptar aquesta mena d’actituds, perquè aquestes resolucions obstaculitzen el dret de desenvolupar una política lingüística adequada.

6a lliçò:

“L’estat, en aquest cas mitjançant aquests magistrats, ens posa a prova constantment. I la duresa de la prova següent dependrà de la resposta que hàgim donat a l’anterior. Els magistrats no es deuen haver preocupat gaire amb les que hem donat fins ara.”

7a lliçó: De la mateixa manera com ens ho fan als catalans …

Galeusca:

La política lingüística, sota la toga

Aquests darrers anys anem acumulant sentències restrictives contra l’èuscar. Cal una resposta ferma i unitària

Martxelo Otamendi

03.03.2023 – 21:40

Algun dia, i tal com va no ens haurem d’esperar gaire, els croats que la justícia espanyola té a la magistratura del País Basc decidiran, tal com van decidir a Catalunya, que a les escoles del model D el 25% de les assignatures s’han de fer en castellà. I aleshores ja serà tard, atès que no hem aprovat els exàmens que ens han imposat abans aquests mateixos magistrats, i, alguna vegada, perquè no ens hem presentat a l’examen.

Serà difícil de canviar el criteri d’aquests magistrats, perquè fan una funció determinada, però serà encara més difícil de canviar-lo si no fem res. No podem esperar fins que tinguem un poder judicial propi que elegeixi magistrats comprensius que no actuïn contra l’èuscar als nostres palaus de justícia. Aquest dia no és a prop.

Aquests magistrats han de sentir que els bascs ens enfadem quan van contra la feina i les normes de normalització de l’èuscar, i que no estem disposats a acceptar aquesta mena d’actituds, perquè aquestes resolucions obstaculitzen el dret de desenvolupar una política lingüística adequada.

L’estat, en aquest cas mitjançant aquests magistrats, ens posa a prova constantment. I la duresa de la prova següent dependrà de la resposta que hàgim donat a l’anterior. Els magistrats no es deuen haver preocupat gaire amb les que hem donat fins ara.

Aquesta vegada, aquesta setmana ha estat el Tribunal Superior de Justícia del País Basc que ens ha dit què no hem de fer amb l’èuscar. La Diputació Foral de Guipúscoa va demanar el nivell B2 d’èuscar per cobrir trenta-quatre places a la fundació Uliazpi, de la qual és responsable la diputació mateixa. Aquests treballadors faran feina amb ciutadans amb discapacitat, i, per tant, també amb bascoparlants.

Dos ciutadans van denunciar la convocatòria al tribunal, però l’Audiència de Guipúscoa va dictaminar que no era pas discriminatòria. Aquests ciutadans van recórrer contra la sentència al TSJ, que els ha donat la raó.”

(Martxelo Otamendi)

8a lliçó:

“Aquests darrers anys anem acumulant sentències restrictives molt semblants.”

Doncs “cal una resposta ferma i unitària.”

I ara amb això de la infermera hi tenim una bona oportunitat.

Gràcies Martxelo Otamendi i gràcies Galeusca!

Enric Orensanz

04.03.2023 | 17:03

Potser aquets jutges no tindríem el mateix punt de vista si estiguessin en el temps de la ETA, ara estem subjectes a la dictadura de la extrema dreta, i entre ells, una bona part de la judicatura española.

És una pena, però és així.

Rubén Cruz

04.03.2023 | 12:38

Tothom albirem la solució: una acció comuna, organitzada i estratègica.

Fàcil de dir, i difícil d’implementar, si ni tan sols el govern de Catalunya (els de Galícia i Euskadi no ho sé prou) no fa res d’eficaç per espolsar-se les paparres de sobre del català, sense projecte consensuat amb la comunitat lingüística.

Qui dia passa, anys empeny, divisa del governet esbravat que tenim.

Marc Mateos

04.03.2023 | 08:44

Martxelo, o ens plantem d’una vegada tots plegats o despareixerem tits com a poble per a esdevenir barriades madrilenyes.

Euskadi, Galiza i Catalunya han resistit durant segles les onades disgregadores de l’estat espanyol per a aigualir-les i és tota una proesa que siguem aquí parlant en aquest diari i als vostres, però si no ens hi enfrontem arreu al feixisme espanyol (pel que fa a nosaltres i les nostres cultures, en aquest terme hi podem incloure tots els partits espanyols de matriu madrilenya) el destí de les nostres nacions serà esdevenir les barriades impersonals i insubstancials, colonitzades per espanyols submisos a la borbonalla i el franquisme madrillest, que tant cobeja el nazionalisme espanyol.

INDEPENDÈNCIA!

Victor Serra

03.03.2023 | 23:00

Doncs fan el mateix a tot arreu i ens hi hauriem d’enfrontar quan més junts millor.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

Els dies 11 i 12 de març de 2023.

Obertura de la Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral, permanent i oberta, amb concens positiu, proactiu, sumable i lliure.

Que cap excusa de concens ens privi de tirar endavant les accions que creguem convenients amb tota la fermesa de que siguem capaços.

PS2:

https://www.youtube.com/live/BT2oGybrq1I?feature=share

PS3:

https://www.youtube.com/live/hFN7W6FpUMk?feature=share