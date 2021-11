Catalunya i El Regne Unit seran uns bons aliats defensors de La Llibertat. Ja som 101.391 els catalans lliures censats al CxR

“La Creu d’Occident a Europa, la bandera de Sant Jordi i l’Estelada de Catalunya”

Amb Catalunya, Occident pot completar en el marc d’Europa un dels seus grans eixos, em refereixo a l’eix anglosaxo que connecta els Estats Units amb Londres i va fins Israel, un estil de democràcia i de defensa de la llibertat en el que Catalunya encaixarà bé i esdevindrà una vàlua que d’alguna manera encara resta pendent.

L’altre eix més significatiu enllaça Alemanya, França i Itàlia. L’arc del Nord el formen països com Suècia, Noruega, Islàndia i Dinamarca, …

A més, dins el Continent Europeu no és bo que Anglaterra es trobi gaire sola i amb Catalunya hi trobarà un bon aliat i una altra ferma companya.

Els dos eixos ben completats dibuixaran una creu, no pas d’estels lluents com els que dibuixen la famosa i bonica constel·lació anomenada «la Creu del Sud» brúixola i nord de vaixells i mariners al llarg de tota la història, sinó una creu formada pels diferents estels blancs corresponents a nacions europees, estels que simbolitzen la llibertat dels Pobles que frueixen del suprem valor de la seva pròpia independència, estels blancs com el que figura dins del triangle blau de la nostra Estelada.

Salvador Molins Conseller de Catalunya Acció, CDR*bic, soci de l’ANC, soci de l’ÒMNIUM, membre de l’UPDIC «Units per declarar la Independència Catalana» de Jordi Fornas ex Alcalde de Gallifa, i Alcalde Honorari de Venècia (Veneto).

(Translated into English:)

Catalonia is going to complete the “West Cross” in Europe once catalans make the UDI without fear.

“The West Cross in Europe, the Saint George’s flag and our “Estalada”

With Catalonia, the West can complete one of the Europe’s major axes, I refer to the anglo-saxon axis which connects the USA with London and goes to Israel, with a democracy’s and liberty’s defense style with which Catalonia is going to fit and is going to become a valve that somehow still remains outstanding.

The other more significant axis links Germany, France and Italy.

The northern arch is formed by countries like Sweden, Norway, Iceland and Denmark.

In addition, for Europe, is not good that England feels a little alone, and with Catalonia, England is going to find a good ally and another secure companion.

The two well-completed axes will draw a cross, not of bright stars as the one’s drawn by the well known and beautiful constellation named “the cross of the southern seas”, compass and north of the ships and sailors throughout all the history, but a cross made by different white stars corresponding to the european nations, stars that simbolizes the freedom of peoples that enjoy the supreme value of his own independence, white stars such as the one that appear within the blue triangle of our “estalada” and also fill with magnificence the USA flag.

Salvador Molins, councilor of Catalunya Acció, member of the ANC and member of Òmnium Cultural.

PS 1: https://www.elnacional.cat/ca/politica/borras-contactes-parlament-britanic-speaker_666053_102.html

PS 2: Notícies d’Els nacional.cat:

“La presidenta del Parlament, Laura Borràs, obrirà dilluns contactes amb el legislatiu britànic, Westminster, amb una jornada de treball. Borràs té previst reunir-se amb el president de la cambra britànica, Lindsay Hoyle, el denominat speaker, i també mantindrà trobades amb diputats. Es reunirà també amb l’intergrup parlamentari de Catalunya, format per diputats que simpatitzen amb la causa catalana, denominat All-Party Parliamentary Group (APPG) on Catalonia.”

“El govern del Regne Unit va revelar en una carta el maig del 2017, abans del referèndum de l’1-O, contactes amb les autoritats catalanes.

El reconeixement per part del Regne Unit de l’existència d’aquests contactes es va fer mitjançant una carta del Foreign Commonwealth Office —Ministeri britànic d’Afers Exteriors— datada el 27 de novembre del 2015. La missiva, a la qual es pot accedir íntegrament des d’aquest enllaç, responia a una sol·licitud formal d’informació confidencial sobre diversos aspectes del procés independentista català.”

“La carta del Foreign Office i els correus electrònics creuats amb la legació diplomàtica britànica a Madrid revelaven la intensitat del seguiment que estava fent Londres de tot el que s’esdevenia a Catalunya en relació amb el procés en aquell moment. Una mostra és el document de 36 pàgines que es pot consultar íntegrament aquí.”

PS 3: Catalunya i El Regne Unit seran uns bons aliats defensors de La Llibertat. Ja som 101.391 els catalans lliures censats al CxR

———————