Catalunya està renaixent. Espanya no ens ha vençut! Molt al contrari. Ja som 100867 catalans lliures censats al CxR.

“ La xifra important de candidatures, que es presenten aquestes eleccions, també posa en relleu que el moviment independentista de base, malgrat tot el que hem viscut durant 4 anys, és viu, és fort, i té per damunt de tot un adn de lluita i de compromís democràtic, com ho demostren els 42 debats que en 15 dies s’han celebrat per tot el Principat, Catalunya del Nord, País Valencià, les Illes Balears i la resta del món. La qualitat dels debats, la profunditat dels arguments, la fortalesa de les conviccions dels milers de participants als debats presencials i en línia, són sens dubte la millor prova del rol imprescindible que desenvolupa el Consell per la República.” (Carme Garcia Suàrez. Extret de laRepública.cat)

El 30 d’octubre del 2018, en el marc de l’acord d’investidura del president Quim Torra, es va aprovar la constitució del Consell per la República, amb la finalitat principal de vetllar i d’impulsar el mandat de l’1-O, del 27-O i d’internacionalitzar i donar visibilitat a la causa catalana arreu del món. Durant aquests tres anys, el Consell ha demostrat que la seva creació va ser un encert, que les eines que ha desenvolupat han estat necessàries i eficaces, i que més que mai cal apostar perquè esdevingui l’instrument estratègic de tot l’independentisme, que permeti de posar fi a la repressió de l’Estat i assolir la República catalana. No és una utopia. Utopia, amics i amigues, és pensar que ens arribaran les llibertats i els drets nacionals sense esforç i costos, estratègia i organització.

El 29, 30 i 31 d’octubre el Consell celebra les primeres eleccions a l’Assemblea de Representants, i s’escollirà 121 membres que formaran “el Parlament del Consell per la República”. Per escollir 121 membres, s’han presentat 518 candidatures, quelcom que denota la importància d’aquestes eleccions. S’ha optat per una fórmula innovadora i valenta, apostant pel sistema de llistes obertes, on tots els registrats al Consell s’hi han pogut presentar, donar-se a conèixer i dur a terme una campanya individual o amb debats col·lectius. És un exemple de com es pot demostrar des de el Consell que podem crear noves estructures i maneres diferents de fer, que tallen amb el règim espanyol.

La xifra important de candidatures també posa en relleu que el moviment independentista de base, malgrat tot el que hem viscut durant 4 anys, és viu, és fort, i té per damunt de tot un adn de lluita i de compromís democràtic, com ho demostren els 42 debats que en 15 dies s’han celebrat per tot el Principat, Catalunya del Nord, País Valencià, les Illes Balears i la resta del món. La qualitat dels debats, la profunditat dels arguments, la fortalesa de les conviccions dels milers de participants als debats presencials i en línia, són sens dubte la millor prova del rol imprescindible que desenvolupa el Consell per la República.

L’Assemblea de Representants enfortirà l’estructura del Consell per la República i el seu desplegament institucional i participatiu. Afavorirà encara més una dinàmica més connectada de baix a dalt, millorarà els processos de debat i de presa de decisions d’una institució que va néixer amb la voluntat de convertir-se en una eina útil, fora del control d’un Estat que no ens permet desenvolupar-nos en llibertat ni exercir el dret legítim a l’autodeterminació.

No deixeu doncs d’exercir a cada moment el dret a dir què voleu. Voteu el 29, el 30 o el 31 i trieu els vostres representants a l’Assemblea. Visca la Terra!

Carme Garcia Suarez

Membre del govern del Consell per la República

—————————



VOTEM LA NOSTRA ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS:

No és només un gest, és la realitat, la República Catalana Independent és incipient i petita però és viva i lliure. Nosaltres en som la part substancial. Visquem-la!

I assegurem el present i el futur de la Llengua, l’ànima del nostre Poble mil·lenari.

(Salvador Molins, CLR del CDR*BIC i tots els 100.711 catalans lliures que ja ens hem censat al CxR)

PS 1: Catalunya està renaixent. Espanya no ens ha vençut! Molt al contrari. Ja som 100867 catalans lliures censats al CxR.

PS 2: Mentre Ñ i el seu Statu Quo, fins i tot escampat per Catalunya, dorm el seu plàcid son de la revenja, i la ràbia els circula per la sang, Catalunya avança vers la seva plena llibertat. Tenia raó Rubalcaba “lo pagaremos” però no sabia que els resultarà molt car. Ñ no ha valorat mai res i així ho ha anat perdent tot.