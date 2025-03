Campanya comuna Estelades, ANC, AMI i CdR

Una resposta , senzilla i silenciosa:

.

Posem l’Estelada arreu!

.

No vulguem ser esclaus d’un jutjat d’ocupació espanyol ni dels malparits que mouen aquesta nova denuncia. També demano l’ANC, l’AMI i el Consell de la República fem una moguda conjunta de desobediència aquest tribunal espanyol com algun comentarista ja ha insinuat.

(Salvador Molins, president del Consell Local de la República, de la comarca del Berguedà)

.

PS1. Plenament d’acord amb

“JOSEP RODÉS

24.03.2025 | 23:55

Ells estan contents perquè imposen la seva bandera a cop de sentència o de decret. Jo estic content perquè el meu fàstic envers ells i els seus símbols no fa sinó augmentar. No deixa de ser una manera més que demostra que la nostra repugnància mútua no té remei i que l’única solució tolerable és viure separats..

PS2. D’acord també amb Xavier Zarza “La subordinació sense insubmissió és el camí més ràpid per instaurar la nova normalitat.”

.

No hem quedat que tornarem als carrers?

.

PS3. Gerber van

24.03.2025 | 23:29

“Cada ajuntament que és membre de l’AMI haurà de portar una Estelada. Si un alcalde serà processat per això, tots hauríem de sortir al carrer. Istanbul ens mostra el camí.”

.

PS4. Totes les estelades al balcó! Cap estelada amagada dins un calaix.

.

PS4. L’Estelada catalana és l’ensenya de la nostra Independència, de la incipient República Catalana Independent que vam votar el Primer d’Octubre en Referèndum d’Autodeterminació vinculant i vam declarar amb la DUI al Parlament Català el 27 d’octubre de 2017. Persistim! Si som … Siguem! Posar l’estelada és sortir al carrer i també és lluitar.

.