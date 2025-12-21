Camí de la República Catalana Independent, acaballes 2025

En les acaballes d’aquest 2025 continuem el camí vers l’assoliment de la plena Independència de tot Catalunya, la Llengua i la Unitat de la nostra Nació sencera.
.
Per favor, no caiguem, moltes vegades sense saber-ho, en ser còmplices necessaris de l’Espanya eterna que ens subjuga, despertem i obrim els ulls, … aixequem-nos i caminem, el Cim de la Independència ens espera.
“Catalans lliures! Fem-nos independents, empoderem-nos, despertem, no ens rendim de cap manera, mantinguem-nos “sempre apunt” per quan “caigui el Mur” que ens subjuga i esclavitza, “sempre apunt” com deia Waden Powell. Quan aquest mur mostri senyals de fractura hem d’empènyer i sortir tots disparats sense mirar enrere, com els alemanys de Berlín quan va caure el mur que els empresonava. Fem-nos a la idea. Necessitem un capdavanter o plana major de capdavanters com Helmut Kohl per reunificar la Nació sencera i fugir de la presó espanyola.
.
Empènyer? Com?
.
-Amb fermesa i sobretot coherència!
.
-Visquen la Llengua, com ho ha demostrat recentment i personal Laporta, no és pas la primera vegada que ho fa. Extraordinari!
.
-Reafirmant el Mandat del Primer d’Octubre, edificar la petita però incipient República Catalana Independent.
.
-Comprometre’ns amb la DUI del 27 d’Octubre de 2017, completar-la!
.
-Coordinant i estructurant tot l’independentisme unilateral i rupturista com a Moviment d’Alliberament Nacional. Dotar-lo d’un Pla comú i seguir-lo.
.
Només tenim un camí de reeiximent i plenitud com a Poble, la Independència!
.
Salvador Molins Escudé, president del Consell Local del Berguedà de la República Catalana Independent.
.