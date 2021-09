La responsabilitat de les institucions catalanes en la defensa de la Llengua, primer de totes el govern.

“Fa molt que ens sentim dir que “el català depèn de tu”. Què voleu que us digui: depèn de cadascú i depèn de moltes altres coses. Depèn en veritat i sobretot del fet (fins ara inassolit) que les institucions es posin les piles en tots els àmbits de la vida. Vaja, que mostrin una veritable convicció: legisladora i de fer complir les lleis en el comerç, la immersió escolar i tot l’ensenyament, la sanitat, l’audiovisual, la tele pública… Amb això ja tenen prou feina.

Les institucions, però, amaguen el cap i prefereixen no fer res de tot això sinó decretar “la perspectiva de gènere” en els papers oficials de tots els àmbits de l’administració i de l’ensenyament, que fa modern. No treballen per aconseguir una veritable immersió escolar i tot el que tanta falta fa, però en canvi ordenen el desdoblament i les fórmules diguem-ne neutres (l’alumnat, el professorat) com a mostra que estan al dia i treballen per la igualtat. Un maquillatge administratiu. Com a parlant i com a escriptora puc desdoblar o no, és cosa meva, i de vegades cal i em vaga; però no ho faig ni ho faré perquè m’ho mani el govern.”

Mercè Ibarz

https://www.vilaweb.cat/noticies/virus-veri-llengua-opinio-merce-ibarz/

PS: CAL UN PACTE DE PAÍS PER AJUDAR LA LLENGUA A TOTS NIVELLS, LES INSTITUCIONS TAMBÉ