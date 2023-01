Cada dia 27 lleials a l’1-O i a la DUI catalana.

Completem la DUI !

Visquem la Llengua, la Nació sencera i la Independència! Dia a dia, moment a moment. Complim el Mandat de l’1-O Edifiquem la ja Incipient República Catalana Independent.

—

Parlament pel 27 de gener de l’any 2023:

Avui i aquí recordem, reafirmem i ens empoderem en el Mandat del 1r d’octubre i la DUI del 27 d’octubre de 2017.

Un cop fet i guanyat el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, legítim, legal i vinculant, tocava declarar la Independència a les 48 hores, així s’havia determinat.

Set dies després teníem la immensa decepció de veure la nostra Independència proclamada però deixada en suspens.

Algú ha escrit que la Independència no la podia declarar el President del Govern, que havia convocat el Referèndum, sinó que ho havia de fer el Parlament, dipositari de la voluntat del Poble, i ho comprenguem o no així es va fer seguint la pauta establerta a Kossovo, el 27 d’Octubre de 2017.

Els diputats catalans van votar la Declaració Unilateral d’independència i va guanyar aquesta DUI per majoria absoluta, 4 diputats més dels 68 imprescindibles. La molt Honorable Presidenta del Parlament en funcions, Carme Forcadell, va proclamar el resultat d’aquella votació guanyadora.

El President Puigdemont i el seu govern no es van veure amb cor de fer-la efectiva en aquell mateix moment. Les causes no les sabem del tot i no és la primera Independència que es fa esperar.

On som ara mateix, cinc anys després?

Nosaltres, els catalans tots, i especialment vosaltres que sou ací, vam votar amb coneixement de causa el Primer d’Octubre de 2017 i per això mateix cal que ens empoderem i tinguem clar el Mandat que vam donar-nos com a Poble.

Recordem i tinguem present el camí que ja hem fet fins ara, malgrat les dificultats, i hem de donar valor a tots els passos d’aquest camí, no hi renunciem, no abandonem, no ens rendim, la llibertat i la Independència de la nostra Nació sencera la farem dia a dia i moment a moment.

Nosaltres som el Poble Català i la nostra llibertat serà la plena sobirania, per això avui som aquí, per això en gran manera venim, respirem i vivim cada dia.

Fa pocs dies, aquí Berga mateix, en un dels actes organitzats, Anna Arquè ens deia “apodereu-vos, no em parleu ni parleu de l’autonomia esclava”, i també, Josep Costa de les Illes, concretament d’Eivissa, ens deia “vosaltres sou els militants i activistes que heu d’estar apunt i heu de preparar i madurar aquest nostre Poble, per a la necessària, propera i urgent nova envestida, de cara a implementar la nostra plena independència.

No reneguem del que ja hem fet, millorem-ho! Completem la nostra Dui !

La Independència no és fàcil, ningú ens la regalarà, fem-nos durs, forts, persistents, coordinats.

Quatre tasques reclamen la nostra atenció, al dia d’avui:

La primera, censar-nos al Consell de la República.

La segona, participar en el Debat Constituent.

La tercera, preparar-nos per a la Conferència Nacional Independentista proposada per l’ANC per aquest 2023.

I la quarta, restar amatents a totes les convocatòries i mobilitzacions que s’organitzin per a encarar-nos davant l’invasor i davant els colonitzadors. Accions de defensa o accions propositives.

Per a tot això ens cal una gran dosi de determinació, coordinació, organització, reconeixement i esperit de col·laboració.

Tal com ho expressa el Consell de la República: “fem tot el possible per acabar entre tots el que vam començar”

Edifiquem la República Catalana Independent.

Visquem el català, visquem la Nació sencera, visquem la Independència.

No ens rendim. Perssistim!

Visca Catalunya Lliure !

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1: Així fou la guerra 1936-1939. Encara avui en tenen les ganes i les maneres. Passem d’ells, siguem independents, per a nosaltres no existeixen.

Francesc Vilanova: “Els franquistes es veien com a alliberadors d’una societat segrestada pel catalanisme”

https://www.vilaweb.cat/noticies/francesc-vilanova-els-franquistes-es-veien-com-a-alliberadors-duna-societat-segrestada-pel-catalanisme/