Catalans no us rendiu mai, visqueu la Llengua i la independència, no en baixeu, no les abandoneu!

L’Estelada i la Nació sencera, la Llengua Catalana, l’Estat Independent i la Construcció Catalunya, breu, clara i urgent!

He arribat a Palamós i el primer feu-nos un bon dia me l’ha donat una estelada d’algun català lliure dels que mai seran vençuts.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlCç