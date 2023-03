Bogeria Esquerra Republicana

La inconsciència d’una Presidència

Extret d’Albert Cortés Montserrat, el Dret a decidir.

La Identitat perduda

El Departament de Presidència de la Generalitat ens ha informat que els alumnes musulmans que cursin estudis a centres públics o privats estaran exempts de la seva assistència a classe i de la celebració d’exàmens, els divendres de ramadà.

Aquest comença als voltants del 23 de març amb una durada d’uns 30 dies. Es un periode sagrat pels musulmans i s’asbstenen de menjar, beure i mantenir relacions sexuals des de la sortida fins a la posta de sol. Per altra banda els membres d’aquesta comunitat podran sol·licitar la interrupció de la feina els divendres de cada setmana pel prec col·lectiu obligatori dels musulmans de les 13.30 a les 16.30, així com la conclusió de la jornada laboral una hora abans de la posta de sol, durant el mes del dejuni.

Realment, hem perdut el nord, en un Estat qualificat com a laic no pot ser que la religió tingui privilegis respecte al global de la societat. Es un contrasentit. En un Estat laic, la religió es privada, que vol dir que en l’espai de lleure, a casa o als llocs de culte cadascú es lliure de fer el que cregui convenient, però en l’àmbit laboral, d’estudis o social en general, no hi pot haver privilegis per qüestions particulars.

Una de les raons per les quals aquest fals progressisme, aquesta falsa esquerra que pretén un model de societat de falsa tolerància i de pèrdua d’identitat perd pistonada en benefici de la dreta que s’aprofita de la situació, és decisions com aquestes, voler se happy i no ser acusat de discriminació o racisme, paraules que sempre tenen a la boca i que no tenen res a veure amb la igualtat entre persones i eliminar privilegis com es per exemple aquestes derives cap enlloc. El vot i possibles acusacions no poden ser raó per no defensar la nostra identitat com a societat que en aquest cas no depèn de creences religioses privades. La religió és privada i les escoles no poden ser lloc de culte, no hauria de ser una opció a triar i més donant diverses opcions quan realment només exerciten una com és la catòlica, un altre engany. Ara amb aquesta mesura estem dient que les persones vingudes d’altres territoris no cal que s’integrin amb nosaltres, sinó que ja ho fem nosaltres, i això es un missatge pervers que ens porta a perdre la nostra identitat a passos gegants.

Un nou despropòsit en marxa que trenca la igualtat i ens deixa a una bona part amb menys drets que d’altres.

Albert Cortés Montserrat

21 març 2023

PS1: Fem fora el mal govern d’Esquerra Republicana