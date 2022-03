Comentari contra la bogeria de debilitar la immersió lingüística: Salvador Molins

PS1: Assegurem el present i el futur de la Llengua Catalana. No estovem ni matem la immersió.

PS2: https://www.vilaweb.cat/noticies/rendir-se-es-la-unica-politica-daquest-govern-que-pleguen-ja/

PS3: Jo, Salvador Molins, sí que recordo aquesta abominable i sovintejada declaració de Junqueras.

Partal i altres han acusat a voltes l’independentisme d’haver abandonat la defensa de la Llengua durant els 10 primers anys del “Procés” de recuperació de la nostra Independència, però en realitat no fou així, jo precisament, un de tants cada vegada que Junqueras i ER obrien la boca intentant potenciar el bilingüisme validant el castellà com intenten fer ara, jo defensava la oficialitat única del català en la nova República, molts altres independentistes mai van fer servir la llengua no per desídia sinó per no fer-ne un instrument de belligerància partidista: