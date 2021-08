Aquest és el Mandat del 1r d’octubre de 2017: EDIFICAR LA INCIPIENT REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT. Som 98.498 censats al CxR.

Comentaris a l’Editorial de Vilaweb sobre el CxR

https://www.vilaweb.cat/noticies/consell-per-la-republica-aixi-no/

Salvador Molins

Si el CxR depèn dels partits que depenen d’Espanya haurem de crear una altra institució, potser el Consell de la República, aliena a la dependència espanyola. Quan van canviar el “de la República” per “per la República” van pervertir aquesta institució. Els lleials al 1r d’octubre volem tirar endavant sigui com sigui, però no sé si podrem perquè els que van a davant no s’ ho creuen prou, ai las! són els mateixos que no van acabar la feina ni el 10, ni el 27 d’octubre de 2017. Crec que el Sr. Josep Ramon Noy té un raó. Fora el domini dels partits polítics del CxR. De què ens ha de servir tenir més euros per no anar enlloc i anar donant voltes com sempre. Tampoc estic d’acord amb el relat del 1r d’octubre per negociar, és un engany, tots ho sabem Ñ no negocia amb els catalans, ni abans ni ara, ni mai. Lamento que l’ANC no empenyi amb tota la seva força les adhesions al CxR quan la força i l’objectiu d’ambdues institucions o organitzacions es reforçaria molt. Sigui com sigui hem de tirar endavant, de nosaltres depèn de que no hi hagi marxa enrere. Edifiquem-nos com poble independent totalment allunyat d’Ñ, trenquem amb ells, fins i tot amb els que els hi fan el joc, cap notícia de l’enemic ni dels seus socis. Malgrat tot, fem gran el CxR i no esperem els indecisos ni els que ja passen pel motiu que sigui. Som 95.500 i en augment lent però constant, tirem endavant si més no com el primer partit independentista de veritat de la incipient República Catalana Independent i estructurem-nos com a militants. Enxarxem-nos en el territori per poder arribar a controlar-lo, algú de nosaltres parlava dels talibans, ells han sabut lligar voluntats tàcticament arreu del seu territori. Assegurem la llengua, institucionalitzem la República, tenim feina.

Tenim un mandat, l’hem de complir, la rendició i el fracàs no són opcions vàlides.

Persistim! i sí! Partal té raó:

El CxR, així NO!

——————

Josep Ramon Noy

La única solució que té el CxR és que prescindeixi totalment dels partits politics, que bàsicament només pensen en la propera campanya electoral, els sondejos, els càrrecs i els sous, i com tenir-ne més a base de guanyar vots com sigui. I així serà molt difícil o impossible reformular què ha de ser i què ha de fer. Cal que doni la veu a la gent que no està afiliada a cap partit, o que no és cap càrrec electe ni de l’aparell de cap partit. I amb aquesta gent del carrer, per entendre’ns, formar l’Assemblea del CxR i que l’Assemblea decideixi i reformuli tot el que calgui, establint el paper dels politics i dels partits i les condicions en que aquests hi participin. Per tant la solució no és ajornar les eleccions a l’Assemblea, sinò accelerar-les!

A les assemblees generals dels darrers anys a la ANC, s’han aprovat un munt de condicions i normes per a que els politics , càrrecs i aparells dels partits no puguin entrar al Secretariat Nacional ni controlar les seves decissions, i bo i aixì s’ha colat més de un gol… No és facil però és imprescindible!

Per altre part considero fonamental el paper del CxR si de veritat volem la Independència, perquè amb el Parlament, el Govern i els partits sempre estarem en una mena de cercle viciós i sotmesos al xantatge de pertanyer a un sistema politic com l’espanyol, ple de trampes, mentides i enganys: “cal aturar la ultra-dreta…”, “cal que hi hagi un govern efectiu…”, “salvem les institucions o serà pitjor…”. Però per altre part volem alliberar-nos d’aquest sistema i crear el nostre propi fotent el camp d’España! Heus aqui la contradicció. Cal tallar el nus gordià de cop i decididament, sense xantatges! I això ho farà algú que estigui fora del sistema: la gent del carrer i el CxR o quelcom similar.

——————–

Anàlisi d’un altre comentari:

Numeracions, entre “< … >”, punts i apart forçats i negretes són meus,

Adjunto el comentari original tot seguit del meu anàlisi:

<CxR – Donar cos a la República Catalana Independent.

Fer real el somni.

La realitat crua i volgudament massa crua, qui ho diu?

President, Consellers, Assemblea de Representants electes

i de moment 98.498 censats.>

Extret de Comentaris a l’Editorial de Vilaweb:

JOAQUIM CARDONA

1 – “El Consell per la República és la institució que té per objecte impulsar les activitats de caràcter polític, social, cultural i econòmic destinades a la implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya en forma de República.”

1,1 (8) – Definir l’àmbit de la República Catalana i bastir una estructura legal, jurídica i judicial pròpia, encara que sigui virtual, és el què ens cal, encara que sigui un àmbit molt petit i estret.

2 – El Consell per la República és una associació privada de persones físiques i jurídiques que intenten fer una política <lliure de la política dita autonòmica> però en realitat condicionada per la sobirania espanyola en la “Comunidad Autónoma (autonómica) de Cataluña”, que imposa destitucions, presó, inhabilitacions, i fiscalització política, policial (administrativa) i jurídica (judicial amb jutges i fiscals) en defensa d’una determinada idea de si mateixa ( la imperial castellana nacional-catòlica pan-hispànica adaptada a estàndards formals democràtics exigits per la UE entre 1975-1978).



3 – El Consell per la República no és la República Catalana a l’Exili. <N’és la primera institució>

3,1 – No hi ha una legislació pròpia que els seus funcionaris hagin de conèixer. <la Constitució provisional>

3,2 – No hi un Defensor del Ciutadà ni cap forma d’organització judicial <s’han de crear i nomenar>

per dirimir les controvèrsies entre rangs administratius, institucions de la República i entre aquest i els ciutadans de la República.

3,3 – Ni tant sols hi ha una República Catalana Virtual. <s’ha de crear>



3,4 – Cap estat pot signar cap mena de tractat amb la República Catalana per molt gasós que sigui, per, fins i tot, motivacions geopolítiques malvades.

4 – De fet, l’àmbit territorial on incidir pel Consell per la República és Catalunya –el País Comità sota sobirania espanyola, “la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

5 – La República catalana ha de sobreviure sobirana en aquest territori, <les seves institucions poden ser a Waterloo> però

5,1 – qui ho diu és el President, part de l’Executiu <i els 98.498 ciutadans auto censats lliurament al CxR> d’una legislatura de la Generalitat subdoespanyola i polítics a l’exili i partits polítics independentistes i polítics i activistes empresonats i represaliats dins aquest àmbit político-administratiu espanyol. <i més persones, i grups, i xarxa…>

6 – Tot el què ens passa i els hi passa al nostres opositors té a veure amb àmbit jurídic, intern i internacional.

7 – En el Món no hi ha cap interès a que canviï res, però si canvia, s’adapta, <se’n diu unilateralitat> com està passant a l’Afganistan. <solucions unilaterals i pràctiques de diferents tipus i naturaleses, com digué Trump pels voltants del 1r oct 2017 i de la DUI del 27 d’octubre del 2017 “serà el que serà” el mateix que pot ser a Escòcia o al Brexit.>



8 – Definir l’àmbit de la República Catalana i bastir una estructura legal, jurídica i judicial pròpia, encara que sigui virtual, és el què ens cal, encara que sigui un àmbit molt petit i estret.



9 – Però el Consell per la República no és l’eina. Podria ser el mitjà per aconseguir l’eina, però no és l’eina. <Quina és l’eina?>

10 – Les situacions de fet són puntuals, les jurídiques permanents i obligatòries. No és estrany l’ús que el Reino de España fa servir de les institucions judicials i constitucionals centrals com a elements d’exercici de permanència de la seva sobirania.

11 – Mentre nosaltres no ho podem fer, i quan ho intentem, mantenir-ho mitjançant el personal adequat, no hi ha gaire bé res a fer. Serem una molèstia però res més.

12 – Penseu que la Generalitat republicana va poder ser assumida per al Reino de España; després de tot, encara que republicana, era espanyola, però mai podria respecte a la República Catalana, excepte en una relació d’Estat Associat mantenint una submissió a les institucions centrals constitucionals i de la Capitania de l’Estat espanyoles, d’estil EEUU-Puerto Rico: una república de fireta. No crec que materialment pogués, ni ho volgués, el Reino de España. Si ho perdessin perquè no poden assumir-ho, sempre els hi quedaria poder culpar als estrangers i als anti-espanyols.

<13- Trencar amb tot això, completar-ho i redefinir-ho de nou, unilateralment. Aquesta és la concreció immediata i provisional del Mandat.>

—————————

————————

Tercer Comentari escollit, la resta són visibles després de l’Editorial:

Federació de Comitès Poble Català Albert

Segueixo el sentit del coratjós Editorial de Vicent Partal i d’una part dels comentaris, sobre la reformulació del Consell per la República. Pot interessar a altres comentaristes o lectores i lectors.

Haig de recordar que des de la Federació de Comitès Poble Català (FCPC, registrada a Brussel·les amb domicili a Flandes el maig de 2018) mantenim la nostra proposta de 2010 per a l’autodeterminació del poble de la nació catalana (a 8 territoris dels Països Catalans) sobre la recuperació d’un estat independent al Principat.

El programa de 8 pàgines en 6 etapes i previsions de situacions intermèdies, que tenim en projecte des de novembre 2020 (fins ara poc divulgat) requereix una Autoritat Nacional Catalana creada per personalitats nacionalistes independents de partits o que deixin la seva militància. Creada per cooptació recíproca i proclamada pel poble català per a conduir un nou procés d’autodeterminació cap a la independència. El Consell per la Republicà va incorporar posteriorment aquest concepte però amb composició i tasques molt diferents.

Una possible reformulació suficient del Consell per la República l’habilitaria per a conduir aquest programa fins i tot incorporant la FCPC. Altrament, arribat el moment, la FCPC cridaria personalitats i poble per a dur a terme el nou procés citat.

A qui es senti interpel·lat per aquest breu resum de nou programa, li enviaríem el text sencer si ens escriu. Si el Director m’ho permet, us dono l’adreça d’email: administracio@comites-poble-catala.org

El poble, ell mateix, com a titular directe del dret a l’autodeterminació pot fer més del que sembla.

Albert Bertrana, President de la FCPC

PS: Aquest és el Mandat del 1r d’octubre de 2017:

EDIFICAR LA INCIPIENT REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT.

Som 98.498 ciutadans de la nova República, lliurament censats al CxR. I tu?