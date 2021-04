Alarma davant TV3. Clam a JUNTS: heu de posar en el pacte de governabilitat: La defensa de la Llengua a tots nivells.

CATALÀ – SOS – TV3 – SOS – CATALÀ – SOS …

“Davant la pràctica cada cop més estesa d’introduir l’espanyol en els programes de la televisió nacional catalana”

Article de Gerard Gort a LaRepública

“«Mai he entrevistat a ningú en espanyol a TVC per respecte als espectadors. La difusió de la llengua és una de les finalitats fundacionals dels mitjans públics a Catalunya. Si això no s’entén, ja podem plegar». Ho piulava a Twitter fa unes setmanes Miquel Calçada davant la pràctica cada cop més estesa d’introduir l’espanyol en els programes de la televisió nacional. És fals que fent-ho es guanyi més públic però ni que fos així no justificaria una pràctica contrària a l’esperit i a la missió de la CCMA. Mantes vegades s’entrevista a convidats en castellà i fins i tot es compta amb col·laboradors habituals que no saben parlar en català, quan hi ha experts en les matèries en qüestió catalanoparlants tant o molt més competents. El missatge que s’envia amb aquestes pràctiques és molt pervers: el català és prescindible i de segons què no se’n pot parlar en la nostra llengua. I, a més, a TV3 cal predicar amb l’exemple i no canviar de llengua sigui qui sigui l’interlocutor. Si volem que la conducta al carrer sigui aquesta, cal promoure-la a la televisió. Es tracta d’un efecte mimètic.”

“Per enfortir TV3 cal, en primer lloc, clarificar davant l’opinió pública la condició de televisió nacional.

El llenguatge ha de ser definitori, si es divaga es confon a la gent. Quan es parla del govern, del país o d’uns fets, ha de quedar clar de quin marc es parla. I això ara mateix no passa. Sovint s’hi parla en clau espanyola i espanyolitzadora. En aquest aspecte s’ha de filar prim en l’ús del llenguatge, tant en els informatius com en tots els programes de la graella, no pot ser que hagis de deduir de quin país et parlen en funció de quin presentador se t’adreci. Per alguna cosa hi ha els llibres d’estil, per unificar criteris i evitar traslladar la sensació que cadascú va a la seva.”

TV3: redreçament o refundació





És urgent revisar a fons el model de la televisió pública i ara, quan tinguem nou Govern,

cal un cop de timó que en redreci el rumb.

GERARD GORT 31/03/2021 —————————- Editat i reproduït de LaRepública per Salvador Molins, CLR*CDR/BIC PS: Alarma davant TV3. Clam a JUNTS: heu de posar en el pacte de governabilitat: La defensa de la Llengua a tots nivells.