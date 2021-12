A l’Atac per la llengua i la independència. Al CxR ja som 101.977.

.

“Però per a passar a l’atac cal que ens mobilitzem, en tots els sectors de la societat.”

“Però el virus de la descatalanització es propaga per tota la societat i la manera de vacunar-nos no pot sorgir de la pena i de la resignació. Cal que estiguem plenament convençuts de l’autarquia de la llengua catalana i, si és així, mai més no demanarem perdó per dir als nostres fills: t’estimo.”

Joan Minguet Batllori

Comentari de Salvador Molins, CL RCI CDR*BlC:

En favor de la Llengua i contra l’esclavatge: