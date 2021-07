Ningú podrà aturar la República Catalana Independent.

Diguem el “Prou” definitiu i portem la DUI a La Haia.

“La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha avisat aquest dimarts al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que:

per iniciar una nova etapa de reconciliació i de diàleg “d’igual a igual” cal començar per formalitzar el divorci entre Catalunya i Espanya i per respectar el resultat de les urnes, perquè els catalans no van demanar “retrobament sinó independència”. “Aquesta farsa no es pot aguantar”, ha reblat. Així ho ha dit Nogueras durant la seva rèplica a Sánchez en el ple del Congrés en el qual el president espanyol ha defensat la decisió de concedir els indults als condemnats pel procés independentista a Catalunya.”

Els catalans tenim “un horitzó d’expectativa” nítid” i precís:

República Catalana Independent.

Punt i final del Procés.

Completem la DUI del 27 d’octubre del 2017.

El dia del Punt i Final hem de ser molts, hem de ser tots.

Ara ja són 98.014 ciutadans de la nova república que es deleixen per implementar-la.

És molt senzill censa’t, ja!

Xirinacs ens digué “sigueu poble” …

Som-hi, doncs!

PS 1: 98.014 votants del 1r d’oct. el Cens actual de la República Catalana Independent. El 1r d’octubre vam decidir independència. PS 2: CENS DE LA REPÚBLICA CATALANA (CxR) ACTUALITZAT Cada dia augmenten el nombre de censats al Registre Ciutadà del Consell per la República, un degoteig imparable de persones que volen esdevenir ciutadans de la nova República que estem edificant i institucionalitzant de moment a l’exili de Waterloo, per allunyar-nos de les urpes i de la supeditació espanyoles i així poder actuar lliures i de forma permanent. CENSOS COMPARABLES DINS LA UNIÓ EUROPEA: (Els catalans podem començar caminar! com ho fan altres repúbliques europees) República San Marino (EU) cens = 32.471 persones Principat de Mònaco (EU) cens = 39.148 persones República de Malta (EU) cens = 420.000 persones República de Catalunya (Waterloo) cens = 98.014 persones i en augment … No esperem els dubtosos ni els encantats, els que s’excusen amb partidismes que no hi han de ser, no esperem els retardataris i molt menys els immigrants perpetus, veritables colonitzadors, fem via! Avancem! Si som … siguem! A la incipient República Catalana, el cens voluntari, continua augmentant. Només depèn de la teva llibertat i del teu convenciment, català que vas votar el 1r d’octubre del 2017 i ho vas fer amb coneixement de causa i raons fonamentades i de pes.

PS 3: El CxR i els Consells Locals una nova il·lusió, una nova esperança, preparem-ne ja les eleccions a l’Assemblea de Representants. Fem consultes vàries anuals. Movem-nos, que la son i la mandra no ens estamordeixin. PS 4: Persistim, preparem-nos. PS 5: La nostra sobirania no és al Parlament segrestat ni al Govern de la Generalitat que de moment són falses i buides concessions de “sa graciosa majestat espanyola”, amb xantatges, amenaces i repressió continuada: PS 6: La nostra veritable sobirania és a la incipient República Catalana Independent, de moment a l’exili de Waterloo, posem-hi tot el nostre esforç i la nostra esperança, no defallim. PS 7: https://blocs.mesvilaweb.cat/smolins9/ PS 8: https://blocs.mesvilaweb.cat/empordaaccio/ PS 9: * Crònica extreta de “LaRepública” (Al final)







Crònica extreta de "LaRepública": Al "Parlamento español" … Míriam Nogueras (Junts) a Pedro Sánchez:

“cal començar per formalitzar el divorci entre Catalunya i Espanya i cal començar per respectar el resultat de les urnes” Afirma que veient la participació de l’advocacia de l’Estat en la caça de bruixes del Tribunal de Cuentas queda clar què passarà amb la taula de diàleg

Nogueras de Junts ha rebutjat la causa que hi ha oberta al Tribunal de Comptes pel Diplocat i ha acusat aquest òrgan de pretendre “robar milions d’euros a treballadors de la Generalitat per fer la seva feina” i, a més a més, de fer-ho “amb aval i suport” de l’Advocacia de l’Estat. “Que no moguin aquesta peça ens fa sospitar que ens estan explicant una història, la mateixa que ens trobarem en la taula de diàleg”, ha dit. Per això, ha apostat per formalitzar el divorci “ara”.

“No esperarem que per a vostès o per als qui vindran el càstig torni a ser útil”, ha postil·lat, abans de preguntar-se en català quanta humiliació cal als altres partits independentistes per assumir que “aquesta farsa no es pot aguantar”.

Crònica extreta de “LaRepública”.