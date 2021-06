————————–

Homes de poca fe! no sigueu esclaus! sigueu lliures!

No sé si serem capaços de fer un gran moment o una palanca definitiva, però si que podem i hem de persistir, valorar les iniciatives de les diferents agrupacions, la primera fent gran el CxR i la segona responent les 144 preguntes del Debat Constituent com a base a la nostra nova Constitució. Tots els unilaterals d’entrada hem d’unir-nos per reafirmar constantment el Mandat del 1r d’octubre i no aturar-nos en la determinació de completar la DUI del 27 d’octubre de 2017 i edificar la República.

Com podem fer-ho?

-Amb tot el que tinguem a mà, provingui la iniciativa de qui provingui, sempre que no sigui tirar enrere.

Es tracta de continuar, de persistir, d’engegar si cal, ja ara mateix, per tal de que quan es despengi algú amb “l’això del 1r d’octubre ja s’ha acabat” no sigui així i ens trobin a punt i en marxa; si no és així farem tard i ni farem ni persistirem.

Persistim, preparem-nos, fem!

Unim-nos en aquestes accions enxarxant-nos per controlar el territori quan en sigui el moment.

Visquem la Independència, no ens rendim, edifiquem la nostra incipient República Catalana Independent, sense demanar permís a ningú, sense esperar ordres de ningú, ja! ara!

Salvador Molins, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS 1: Lleials al Mandat del 1r d’octubre i a la DUI catalana del 27 d’octubre de 2017:

97.880 catalans ja s’han fet ciutadans de la República Catalana Independent, en defensa i honor dels indultats, exiliats i represaliats.



PS 2: CENS DE LA REPÚBLICA CATALANA (CxR) ACTUALITZAT

Cada dia augmenten el nombre de censats al Registre Ciutadà del Consell per la República, un degoteig imparable de persones que volen esdevenir ciutadans de la nova República que estem edificant i institucionalitzant de moment a l’exili de Waterloo, per allunyar-nos de les urpes i de la supeditació espanyoles i així poder actuar lliures i de forma permanent.

CENSOS COMPARABLES DINS LA UNIÓ EUROPEA:

(Els catalans podem començar caminar!)

República San Marino (EU) cens = 32.471 persones

Principat de Mònaco (EU) cens = 39.148 persones

República de Malta (EU) cens = 420.000 persones República de Catalunya (Waterloo) cens = 97.880 persones i en augment … No esperem els dubtosos ni els encantats, els que s’excusen amb partidismes que no hi han de ser, no esperem els retardataris i molt menys els immigrants perpetus, veritables colonitzadors, fem via! Avancem! Si som … siguem!

A la incipient República Catalana, el cens voluntari, continua augmentant. Només depèn de la teva llibertat i del teu convenciment, català que vas votar el 1r d’octubre del 2017 i ho vas fer amb coneixement de causa i raons fonamentades i de pes.



PS 3: El CxR i els Consells Locals una nova il·lusió, una nova esperança, preparem-ne ja les eleccions a l’Assemblea de Representants. Fem consultes vàries anuals. Movem-nos, que la son i la mandra no ens estamordeixin.

PS 4: Persistim, preparem-nos.

PS 5: La nostra sobirania no és al Parlament segrestat ni al Govern de la Generalitat que de moment són falses i buides concessions de “sa graciosa majestat espanyola”, amb xantatges, amenaces i repressió continuada:

PS 6: La nostra veritable sobirania és a la incipient República Catalana Independent, de moment a l’exili de Waterloo, posem-hi tot el nostre esforç i la nostra esperança, no defallim.

