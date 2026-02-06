7F 2026. Prou! Només la Independència

2026 7F. Un pas més.
“La raó és allà on es lliura la batalla del temps llarg” (Vicent Partal)
“construcció pacient d’un relat sostingut per fets, per coherència, per dignitat”
“Pensant en els termes de grup objectivament identificable (GOI)” (*) -Concepte “GOI” que ja apareix a la web del centre tutor de la constitució dels EEUU i la història dels inicis i promotors, pares de la nació, d’aquest important document nord-americà-.
(*Lluís Paloma “Un exemple de definició jurídica amb potencial és GOI, que tan es pot aplicar al poble català com altres col.lectius…” )
Només hi ha una reparació a tot el mal que ens han fet i tan sovint ens hem fet, la Independència de tota la Nació Catalana.
Faig aquest manifest i certificació per a la pervivència i crida a la lleialtat del nostre Poble (GOI) al Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, vinculant, del Primer d’Octubre de 2017 i de la consegüent DUI al Parlament Català guanyada també per majoria absoluta de diputats legals i legítims al nostre Parlament.
Aquell 1-O és nostre, el darrer i més actual pas de molts passos al llarg de segles, fins ara, vers la Independència. Bé, no és pas el darrer, després fou la DUI del Parlament Català, dels nostres representants com els de Kossovo.
Catalans caminem!
-Estem caminant!
És l’hora d’empoderar-nos! No defallim! Tu, i jo, i ell, som la Independència del nostre Poble.
Fem vius l’1-O i la DUI ! Perseverem! “lleials al nostre anhel i dels nostres avantpassats, i en nom dels que vindran”
Jo, semblantment a Vicent Partal i a molts de vosaltres, també ho afirmo… el Poble Català, tots nosaltres, lleials al nostre anhel i dels nostres avantpassats, i en nom dels que vindran, mitjançant l’1-O i la DUI, l’1-O convertírem aquell projecte en Mandat “que hem de fer efectiu”, “aquell país brillant del nostre 2017, al qual podem tornar perquè depèn sobretot de nosaltres”. I així ho expreso:
No és tan sols una teoria, és una paràbola, una imatge motivacional del que vivim, del que defensem, del perquè lluitem, del compromís del Poble Català expressat solemnement pel Referèndum d’Autodeterminació, del 1r d’Octubre de 2017, guanyat amb un 90% de “Sí” (afirmatiu) a la pregunta “vols que Catalunya esdevingui un estat català independent en forma de República?” i una participació pel cap baix del 43% del cens electoral, sense comptar els vots robats pels espanyols, govern i policia, a cops de porra.
Aquest Mandat, expressió del Dret de Decidir de tot poble, en aquest cas del poble dels catalans, només pot ser revertit per un altre Referèndum d’Autodeterminació, vinculant, clarament expressat i votat amb aquesta mateixa i sola pregunta.
Aquesta és, doncs, la:
“TEORIA DEL FORMATGE DE LA INDEPENDÈNCIA”:
De moment, la Independència és com un formatge partit en dos.
La primera mitja part és tot el bo, que no és poc, que ja tenim des del 1r i el 27è d’Octubre de 2017, el Mandat d’Edificar la República Catalana Independent, i el fet d’haver-la ja declarat, és el mig formatge que ens fa catalans lliures dins i fora del trist i permanent esclavatge. És un formatge que ens el podem menjar cada dia i cada moment, aquell esperit de quan et lleves i veus el nou dia que tens per davant i exclames:
“Sóc català lliure! res del que pugui passar em farà trontollar en la meva determinació de ser-ho i viure-ho” i també exclames:
“Som un Poble que de sempre i molt concretament ara, malgrat tot, caminem cap a la Independència, caminem vers la plena Llibertat”.
La segona mitja part d’aquest formatge, paràbola i imatge motivacional*, representa i és tot allò concret que hem de fer i hem de construir per tal de fer efectiva la nostra plena independència; per a tots nosaltres també és el sentiment de frustració i fracàs de no haver pogut concloure-ho encara; per als que pateixen la represàlia directa és molt més dur i feridor, sols els pot quedar la profunda convicció de ser defensors directes de la terra i la llibertat, com Xirinacs, com Mandela, com Luter King, com John Adams, com Woodrow Wilson, com el General Moragues, … com tants i tants patriotes catalans de tota la història de Catalunya.
També, cada dia i cada moment, ens hem de menjar aquesta amarga segona part, junt amb Hong Kong, junt amb el Tibet, el Caixmir i el Kurdistan, … junt amb la Selva Amazònica i els Pols sud i nord, … i ara també Ucraïna, Crimea, Donbass, Israel, Gaza, Sudan … ai las!
Aquesta lluita ens esperona i ens ha d’esperonar a ser més lliures i més catalans cada dia, allunyar-nos més i més dels enemics de la nostra Terra, dels enemics de la nostra Llengua i dels enemics de la nostra Independència.
Catalans! que res no ens faci oblidar ni un segon el Mandat del 1r d’octubre. Som ací per a la Independència urgent, no ho oblidem.
Catalunya no nega als altres.
Catalunya s’afirma com Nació lliure entre el concert universal de les nacions que han d’ésser respectades i lliures.
Tots, els catalans lliures, necessitem mobilitzar-nos junts com l’oxigen que respirem! Sumar-nos, coordinar-nos, organitzar-nos, … !
Reafirmem el Primer d’octubre, comprometem-nos completar la DUI del 27 d’octubre de 2017.
Visquem la Llengua, la Nació sencera i la Independència, són indestriables!
Que tot això quedi, una vegada més, així escrit, que no ho oblidem de cap manera!
Salvador Molins i Escudé, president actual del Consell Local de la República, de la comarca de Berguedà. Membre de Berguedans per a la Independència de Catalunya, Conseller de Catalunya Acció (2004-2017), Soci de l’ANC, membre de “Som 10 Milions” (2000-2004). Defensor de la DUI, de la Llista Cívica i del MxI. Naturalment inscrit i censat al cens actual del Consell de la República.
Visca Catalunya Lliure !
Visqui la ja molt petita però incipient República Catalana Independent !
