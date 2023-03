Ens cal un Cos Cívic preparat per a l’hora del Punt i Final

Cos cívic i cossos cívics per estar apunt, tots, junts i presents, l’hora del Punt i Final:

Ho he escrit per a la Laura Borràs i ara ho repeteixo per la Clara Ponsatí, val per a totes dues. I per a tots aquells que ho vulguin i puguin escoltar:

Contra tots els atacs, acció permanent per a la Independència!:

Cos cívic de l’independentisme unilateral, complementari de totes les llistes cíviques i de la Llista Cívica general per presentar-se a les eleccions al Parlament Català.

Clara Ponsatí no t’aturis.

Catalunya necessita persones com tu.

Ens cal un Cos Cívic de l’independentisme unilateral, actiu, organitzat, preparat i coordinat, amb tota la gent disposada fer costat al Punt i Final del Procés de recuperació de la nostra independència.

Quan arribi el nou embat hem d’estar preparats per estar actius en el lloc precís.

Tu també, Clara Ponsatí, ets una de les persones capaç d’organitzar i fer efectiva una cosa així que pot esdevenir imprescindible.

Ànims i acció. Tu pots! És clar que pots!

Reafirmem l’1-O i completem la DUI.

Llistes cíviques i Cossos cívics per a la Independència, a cada poble, a cada contrada … endavant !!!

Pacte Nacional de l’independentisme cívic unilateral, endavant!

Necessitarem un ens o persones de coordinació i direcció general.

Tots junts, ANC, CdlR, CDR ‘s, Debat Constituent, Acusem, web ponsatí, …. AMI, .. Tots renovats i empoderats!

A l’enemic res li fa tan mal: Independència!

“GOI Català”:

“We, the People of Catalonia”

“Catalonia t’he next State in Europe”

Enxarxem-nos!

Perssistim!

Fem el gran Pacte de la Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral.

ANC, ajuda al Debat i al Consell de la República!

Per la Llengua, per la Nació sencera, per a la Independència … Visquem-ho, són indestriables!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

Altres comentaris::

Josep Salvador

30.03.2023 | 17:54

Ets un orgull per el país i els seus ciutadans, sempre compromesa amb les llibertats i el respecte per la nostra identitat i la nostra cultura. Fins la independència !!*!!

Hi han més camins, però m’agrada el teu

Adrià Guixà

30.03.2023 | 17:52

Molta força sra. Ponsatí i gràcies per la dignitat que ens feu sentir. Sóc molt gran però m’heu rejovenit 50 anys.

Ponsatí torna a ser a Barcelona després de la seva detenció.

https://www.vilaweb.cat/noticies/ponsati-torna-barcelona-despres-detencio

https://youtu.be/Y68H_1qS1v8