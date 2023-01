En català, si us plau, ara i sempre!

La Llengua catalana ens necessita.

Som-hi.

Ara i sempre!

Xarxa VilaWeb:

Que torni “En català, si us plau”

37 comentaris dels subscriptors de Vilaweb

Salvador Molins

08.01.2023 | 04:05

Jo també, ara i sempre/

Ara estic enganxant adhesius d’independència impresos l’11S per l’ANC.

L’Assemblea de Berga en va imprimir molts d’aquests que dieu “En Català”. Fa dies que no hi penso però els hi vull demanar que me’n donin, també es pot preparar una repetició per a la impressora o per a la fotocopiadora, hi han fulles A4 d’etiquetes de totes mides.

Enganxem-ne tantes com puguem allà on calgui sense miraments.

Ha de ser una lluita sense aturador, quants més ho fem millor.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, són indestriables!

El nostre mandat del 1r d’Octubre, edificar la República Catalana Independent, inclou aquestes quatre columnes que han d’aguantar la Catalunya Lliure:

“La Nació sencera, la llengua catalana, l’estat independent i la Constitució catalana, breu, clara i urgent.”

Som-hi, a posar adhesius, quants més millor. Jo també.

Gràcies per l’article i els comentaris encoratjadors.

Empoderem-nos també, per reclamar respecte i conscienciació per la Llengua, sempre que calgui en veu alta o cridant.

Tan de bo el febrer ja n’haguem enganxat molts i tan de bo sapiguem perssistir.

Més comentaris”

Foto del perfil de Marià Pou

Marià Pou

07.01.2023 | 10:49

Voluntarisme. voluntarisme i més voluntarisme. I, mentrestant, la gent formada, sovint catalanoparlant, se’ns en va a l’estranger. Potser que comencéssim pels fonaments.

Per cert, “enganxina” és un invent, fet a semblança de la “pegatina” castellana, que no té entrada al diccionari normatiu. Si de cas, proposeu-la com a neologisme de cara a l’any que ve. A veure si té tan èxit com la “birra”.

Foto del perfil de Clara Antich

Clara Antich

07.01.2023 | 10:05

Jo us hi acompanyo, tot i que ja fa 40 anys que tinc 20 anys, ara visc en català molt mes que quan en tenia 20 ( No com l’autor de tan magnifica canço).

Foto del perfil de LLuis Mor

LLuis Mor

07.01.2023 | 00:01

Fills de puta!! És una expresió catalane molt apropiade pe’ls qui han anat incentivan i permeten això.

Foto del perfil de Maria Batlle

Maria Batlle

06.01.2023 | 19:23

Que en fa de temps que em ve a la memòria aquella campanya, també!

Fa molta pena i molta ràbia veure com s’està degenerant aquest tema al carrer, als establiments públics, a les xarxes… Soc d’un poble del Maresme, al nord de Mataró, i fins ara mai no m’havia passat que sentir català parlat pel carrer comenci a ser escàs, minoritari.

Si no hi fem res no hi haurà res a fer. SOM-HI!

Maria

Foto del perfil de Lluís Paloma

Lluís Paloma

06.01.2023 | 12:44

Els poders estan fent el ridícul amb el català. Les discogràfiques i editorials, també. O esdevenim seriosos amb allò que transmetem o perdrem la llengua.

Foto del perfil de Andreu Sancho

Andreu Sancho

06.01.2023 | 09:59

Endevant! En català a Catalunya!

Foto del perfil de enric arquimbau

enric arquimbau

05.01.2023 | 21:42

Som una minoria nacional a casa nostra. La baixa natalitat autòctona – que ve de lluny -, no pot absorbir la imparable immigració que té com a referent directa o indirecta la llengua castellana. Sense un Estat Propi que fixi de Dret i de Fet, la llengua catalana, com a única pròpia de Catalunya, i acabi amb la colonització despòtica del país en tots els ordres, i principalment la lingüística, ens anirem aprimant irremeiablement, fins a ser una anècdota.

Foto del perfil de Josep Antoni Martínez

Josep Antoni Martínez

05.01.2023 | 20:57

Tot plegat, això de la caiguda als abismes de la llengua, ha estat passant mentres muntàvem una revolució social per la independència, que ja té nassos la cosa. Així que ataquem per un flanc, ens foten per l’altre. No ens en acabem de sortir mai. Potser que ens hi posem de debò, perquè si no ha de ser així, millor que ho deixem estar. No podem passar 300 anys més lamentant-nos-en

Foto del perfil de Laura Moré

Laura Moré

05.01.2023 | 20:26

Talment com vam omplir les ciutats i pobles de llaços grocs, si algú ho liderés ara les ompliríem d’enganxines. Potser si algú encén la guspira a Twitter…

El que està passant a Girona en tan poc temps és molt preocupant!

Foto del perfil de Carles Balbastre

Carles Balbastre

05.01.2023 | 19:53

A Catalunya, en català!

Foto del perfil de Neus Martínez

Neus Martínez

05.01.2023 | 19:39

EN CATALÀ !

Si envieu-me enganxines.

Foto del perfil de Lluís Dalmau

Lluís Dalmau

05.01.2023 | 17:24

És important que els adhesius siguin dels que fan de mal desenganxar

Foto del perfil de Maria Núria Coromina

Maria Núria Coromina

05.01.2023 | 13:48

Sí, una nova campanya: EN CATALÀ!!

-sense si us plau, fora l’amabilitat que no va enlloc-

Ja està bé de voler ser bones persones i que ens vagin trepitjant

Foto del perfil de Artur Quintana

Artur Quintana

05.01.2023 | 13:41

Cal ser excloent, per més que sigui la mateixa tècnica que fan servir els amos.

Foto del perfil de Octavi Casellas

Octavi Casellas

05.01.2023 | 13:17

A Girona, des de fa un any l’ANC, l’ADAC i la Plataforma per la Llengua porten a terme una campanya enganxant adhesius “Ho volem en català” als comerços que no compleixen la normativa (retolació fixa com mínim en català). Amb grups de voluntaris fem enganxades per tota la ciutat però malgrat això molts comerciants no es donen per aludits. I l’Ajuntament no inspecciona ni els requereix que retolin en català… tampoc als nous comerços que s’obren (cada vegada més en anglès). Des de Girona continuem lluitant pels nostres drets i esperem que aquesta proposta s’escampi arreu, és important, és molt necessària.

Foto del perfil de Antoni Valls

Antoni Valls

05.01.2023 | 10:14

Fa temps que penso el mateix. De fet ho vaig proposar en una carta a Omnium. Ni cas van fer-me. Potser seria millor plataforma per la llengua.

Canviaria el sis plau per collons.

I tampoc cal anar amb caputxa ni camuflat. Només convé dur-ne sempre a sobre, i anar-los enganxant a la cartelleria pública, a cartes de restaurants…. Aquí a la Vall de Boí tindria feina per dies, només cal que em doneu enganxines i m’hi poso

Foto del perfil de Eduard Llaudó

Eduard Llaudó

05.01.2023 | 09:55

És fotut quan fins i tot aquells que haurien de ser afins treballen per reduir el català a una llengüa folklòrica. Aneu a una botiga d’Abacus i mireu les taules que hi acostuma a haver amb novetats. La relació de taules en castellà vs. català ha anat passat de 8-2 d’uns anys ençà a 10-0 enguany. Ja 8-2 era injusta per a la gran producció que es fa en català, però que hi hagi zero taules amb novetats en català just per Nadal no pot ser casualitat.

Si no s’exposen les novetats, passa com als cinemes, on les versions doblades al català es projecten en cinemes secundaris i amb horaris impossibles, obtenint allò que es cerca, poder dir que no hi ha demanda en català.

I el llistat augmenta a l’audiovisual en general, mercés a la llei de l’audiovisual que amb “tant encert” van negociar alguns polítics nostrats. I tampoc cal oblidar-se dels cercadors d’internet, on de la nit al dia, sense raó aparent, s’ha passat a marginar el contingut en català, com si no existís aquesta llengüa.

S’està invisibilitzant el català als nanos que creixen ara, de manera que els sigui prescindible, àdhuc molest. Us estranya l’enorme davallada del seu us entre el jovent?

Foto del perfil de xavier sitges

xavier sitges

05.01.2023 | 09:38

Si no teniu enganxines és fàcil portar un retolador permanent a la butxaca i anar guixant-ho TOT

Foto del perfil de Victor Serra

Victor Serra

05.01.2023 | 09:20

Està bé posar enganxines, però el que compta és l’exigència i la pràctica diària. Jo a Catalunya només util.litzo el català, peti qui peti. No vaig a restaurants que no tinguin la carta i la web també en català, prioritzo les compres a webs que tinguin el català . No vaig a veure musicals ni obres de teatre en castellà, a menys que el castellà sigui l’original, prioritzo el consum de música en català, i així anar fent

Foto del perfil de Jordi Peradalta

Jordi Peradalta

05.01.2023 | 08:50

Molt ben pensat, Pepi Oller. Crec que la propera i definitiva onada de la nostra lluita per l’alliberament hauria de pivotar entorn el “colonialisme” i les ganes per desfer-nos-en. Els eufemismes com “dret a decidir” són equívocs i confusos i ens porten on els amos dels media volen portar-nos.

No volem ser cap colònia espanyola.

Sí a la república catalana.

Foto del perfil de Dolors Farré

Dolors Farré

05.01.2023 | 08:34

Doncs, SOM-Hi !!!!!!!.Gràcies per l’article .

Foto del perfil de Marta de

Marta de

05.01.2023 | 07:42

Jo també m’hi afegeixo. Pel que fa al text soc partidària d’escriure ‘EN CATALÀ’, concís, ferm, amb seguretat i convenciment, sense demostrar emprenyament o súplica. Res de sisplau, o cony, o qualsevol afegit. A l’hora de parlar utilitzem els afegits que vulguem, però com a missatge escrit NO.

Foto del perfil de Xavier Casademont

Xavier Casademont

05.01.2023 | 02:36

Català a l’atac! ¡cata’l a àlataC

Foto del perfil de Joan Benavent

Joan Benavent

05.01.2023 | 00:55

A més d’enganxines hauriem de cridar “en català!” als actes públics que es fessin en castellà (el “cony!” ens el podem estalviar). És d’allò ben senzill. No cal haver estudiat ni es tracta de fer-se el valent. Qui sigui tímid i vulgui portar caputxa o passamuntanyes, perfecte. Potser així n’acollonim més d’un. En l’estat crític que es troba la llengua, és a dir, en l’estat crític que ens trobem tots, no ens podem permetre l’autocensura pocasolta. Toca aprofitar-ho tot i a tots. De raons per recordar quin és l’idioma del país, ens en sobren, a nosaltres, no les tenen pas ells, les raons. I tot i així criden sense complexos “en castellano”. I els titafredes de torn va i acoten el cap (ui, que em volen pegar). El país és nostre o no? I aquell de nosaltres que cregui que no ho és, vol que ho sigui, sí o sí? pregunto. Doncs això. A omplir-ho tot d’enganxines i a cridar per tal que se n’enterin els despistats.

Foto del perfil de Joan Pagès

Joan Pagès

05.01.2023 | 00:49

Jo proposo: en català, collons! I crec que la Plataforma per la Llengua és l’entitat ideal.

Foto del perfil de Miquel M.

Miquel M.

05.01.2023 | 00:20

en català , també !!

Per que ningú pugui dir que s’ és excloent.

Foto del perfil de Mario Canals

Mario Canals

05.01.2023 | 00:01

Hi ha un grup de gent amb el nom de “Mantinc el català” que fa accions, algunes en aquest sentit.

Tenen canals a les xarxes.

Jo mateix vaig posant enganxines per on vaig amb aquest eslògan

Mantinc el català!!!

Foto del perfil de Pepi Oller

Pepi Oller

05.01.2023 | 00:00

En català! No ens deixem colonitzar!

Trobo que és reivindicatiu alhora que convida a la reflexió.

Foto del perfil de Carles Serra

Carles Serra

04.01.2023 | 22:51

Simplement gràcies per ser tant clar i defugir de la puta MENTIDA, negar aquesta situació que descrius sobre el genocidi del català amb la complicitat d’uns i el silenci d’altres.

Sobre Òmnium, que vol que li digui, ja fa anys que em vaig donar de baixa, el veure i poder comprovar la deriva nyorda al servei dels que colaboran amb el seu silenci amb el genocidi com faig esment.

Plataforma per la llengua, vol i dol, doncs també depèn de la subvenció € per poder subsistir, d’això que alguns cínics li diuen govern de Catalunya, quant està més que demostrat que és un gestoria al servei d’aquells que ens robant (16.000 milions d’euros any) que ens reprimeixen i fan el genocidi de la nostra cultura i llengua.

És la societat que hi ha en aquesta colònia catalana, que una part ens l’han imposada.

Foto del perfil de Josep Maria Bagant

Josep Maria Bagant

04.01.2023 | 22:37

En català, pòtol! I ara que parleu de passada de Flaçà, l’inefable Renfe anuncia la parada dels trens de mitja distància al susdit poble com Flaixà, tant en català com en la resta d’idiomes.

Foto del perfil de Emili Brugalla

Emili Brugalla

04.01.2023 | 22:36

La caputxa posada no és bona idea! Estem defensant drets lingüístics: hi tenim tot el dret. Altra cosa seria tapar la boca d’algú amb una enganxina, cosa que amb la llei mordassa podria ser castigat de delicte d’homicidi. A cara destapada i amb cara de gos si cal!

Foto del perfil de Josep m Uribe-echevarria

Josep m Uribe-echevarria

04.01.2023 | 22:32

Si algu els imprimeix, jo els enganxaré.

Foto del perfil de Jordi Peradalta

Jordi Peradalta

04.01.2023 | 22:30

M’hi apunto, i de pas voto per mantenir el “si us plau”, que a la meitat de la població (la d’una certa edat) li faria evident de quina manera hem reculat aquests anys.

Foto del perfil de Xavier Mariné

Xavier Mariné

04.01.2023 | 22:30

Jo també tinc la caputxa a punt i el que faci les enganxines que me’n passi algunes, o be en imprimeixo algunes amb la impressora domèstica de casa i començo a fer campanya per el meu compte.

Qui més s’hi apunta?

Foto del perfil de Anna CASACUBERTA

Anna CASACUBERTA

04.01.2023 | 22:21

Jo et puc acompanyar conduint el cotxe.

Foto del perfil de Joan Puñet

Joan Puñet

04.01.2023 | 22:02

Fa temps que penso el mateix…

Afegir comentari

Salvador Molins, de Berga

Ara estic enganxant adhesius d’independència impresos l’11S per l’ANC.

L’Assemblea de Berga en va imprimir molts d’aquests que dieu “En Català” Fa dies que no hi penso però els hi vull demanar que me’n donin, també es pot preparar una repetició per a la impressora o per a la fotocopiadora, hi han fulles A4 d’etiquetes de totes mides.

Enganxem-ne tantes com puguem allà on calgui sense miraments.

Ha de ser una lluita sense aturador, quants més ho fem millor.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, són indestriables!

El nostre mandat del 1r d’Octubre, edificar la República Catalana Independent, inclou aquestes quatre columnes que han d’aguantar la Catalunya Lliure:

La Nació sencera, la llengua catalana, l’estat independent i la Constitució catalana, breu, clara i urgent.

Som-hi, a posar adhesius, quants més millor. Jo també.

Gràcies per l’article i els comentaris encoratjadors.

Empoderem-nos també per reclamar respecte i conscienciació per la Llengua, sempre que calgui en veu alta o cridant.

Tan de bo el febrer ja n’haguem enganxat molts i tan de bo sapiguem perssistir.

Ara i sempre!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS:

Que torni “En català, si us plau”

“Que torni “En català, si us plau”Si no puc escridassar cadascun dels responsables del bandejament de la llengua, com a mínim que gastin temps i diners a reparar el desperfecte”

https://www.vilaweb.cat/noticies/que-torni-en-catala-si-us-plau/