Diputats catalans, desobeiu! No voteu aquest suïcidi lingüístic.

Des del País Valencià, des de les Illes, des de la Catalunya Nord, des de la Franja, des del Principat d’Andorra, des de la Catalunya del Centre, desobeiu la disciplina de vot, primer és la vostra consciència i la nostra llengua!

No aquest decret!

La Llengua no es toca, l’ensenyament tampoc es toca.

No obeïm la imposició del 25% i complim la immersió al 100% arreu, tal com no havíem d’haver deixat de fer mai.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC, 2002

PS1’s des d’arreu dels PPCC :

“Ara hauríem de lluitar més que mai”

Biel Mesquida, escriptor

“Ho trob una animalada. Al primer moment, quan ho vaig veure vaig pensar que no entenia res. Estic en una situació de perplexitat. I ara hauríem de lluitar més que mai, perquè hi ha una disminució de l’ús social, perquè hi ha un augment de l’analfabetisme, de la ignorància, hauríem de lluitar més que mai per la llengua i la cultura catalanes. I que els governants vagin cap enrere, em sembla que estan bojos. I la desobediència cultural, on és?”.

—

“Què podem fer-hi? Doncs el que hem fet sempre: resistir a tota ultrança”

Josep Murgades, filòleg



“Idò, què voleu que us en digui que no sapiguem tots ja prou? Vaig malfiar-me d’aquesta història quan vaig veure que, a tall de cavall de Troia, s’hi apuntaven els del PSC-PSOE. Ara el resultat és el que calia esperar: tota la politicalla, la nostrada i la d’altri, prosseguint l’estratègia apuntada ja per Villalpando el 1716: la d’aconseguir ‘el efecto’ sense que se’ls noti gaire ‘el cuidado’. I nosaltres, què podem fer-hi? Doncs el que hem fet sempre: resistir a tota ultrança, cadascú des del seu àmbit, per modest i per limitat que sigui. I encara: des de fa temps no em trec del cap unes paraules de Guillem d’Orange-Nassau que vaig llegir una vegada citades en ploma de Joan-Lluís Lluís: ‘No cal esperançar per emprendre, ni reeixir per perseverar.’ Doncs això mateix: a emprendre i a perseverar.”

—

“Descolonitzem-nos el cervell”

Isabel Martí, editora, fundadora de la Campana:

“En aquests moments sento més que no penso. I ens cal urgentment analitzar i pensar amb encert. Els espanyols fan les lleis que els interessen per protegir l’estat que volen. Si ens pensem que amb les seves lleis defensarem la nostra llengua, anem apanyats. I hem de reconèixer (amb dolor) que el nostre parlament ‘treballa’ sota el mandat de la legislació espanyola. No hi ha més.

Durant el franquisme ho teníem clar i per això es va crear Òmnium, per exemple. Ara no fem feina de resistència ciutadana com es va fer durant dècades. Vam voler creure que en democràcia ‘les nostres institucions’ n’assumien la responsabilitat. I això és impossible. Els ‘nostres’ parlamentaris obeeixen les lleis espanyoles. De fet, més o menys com tots, que per això fem –obedients també– la declaración de renta i ens renovem el Documento Nacional de Identidad.

Mentre siguem espanyols només ens queda la

resistència ciutadana, encara que sigui poc glamurós. Encara que estiguem cansats de no poder ser normals com la gent que té un estat. Ens hem de rearmar. L’optimisme és potser un deure moral. Comencem a ser-ho –de normals i desacomplexats– parlant en català a tothom i defensant la llengua al carrer, a les botigues, a les empreses, encara que sigui ingrat. Hem de ser conscients que ni tenim la política ni tampoc la demografia a favor nostre. Per tant, ens cal més esforç encara. Si ho vam fer durant el franquisme, deixarem de fer-ho ara?

—

Ciutadans s’ha sortit amb la seva”

Dolors

Oller, escriptora:

“La llengua és el fonament del pensament i dels mites d’incumbència que perfilen una nació. Fins ara, tot i que l’ús real del castellà ja superava de molt el 25%, la immersió lingüística era una fita cap un altre tipus d’escola i cap al marc d’un altre model de país. Amb el pacte, obrim la porta que qualsevol energumen espanyolista pugui il·legalitzar-ne i prohibir-ne l’ús en qualsevol moment, lloc i situació docent. I, com que l’administració espanyola és funcionarial, la llengua castellana perpetuarà una altra vegada una educació castellanista, amb els seus mites espanyols, una educació sense mètode ni criteri acreditat en la formació del pensament contemporani: una educació que ha donat moltes generacions de plebeus intel·lectuals.

Ciutadans s’ha sortit amb la seva. Vol l’extermini del català: el seu complex d’inferioritat inflama el seu rancor genocida.”

Hem de lluitar, però sempre agafem el camí més fàcil”

Gemma Pasqual, escriptora

“Aquest no és el camí. Si no preservem el català, on anem? I és clar que hem de lluitar, però sempre agafem el camí més fàcil. No plantar cara a la justícia no és la solució. Fem un pacte i rebaixem? Això no pot ser. Mireu com estem al País Valencià.”

—

“De cap manera s’ha d’assumir la vehicularitat obligatòria del castellà ni a l’educació ni a la societat”

Damià Pons, escriptor i ex-conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears:

“De cap manera, des dels països de llengua catalana, s’ha d’assumir la vehicularitat obligatòria del castellà ni a l’educació ni a la societat. Si després l’estat, amb tota la maquinària judicial i sancionadora l’imposa, conflicte. Ja veurem políticament com en sortim. Després del desarmament que ha fet l’independentisme a Catalunya aquests dos darrers anys, que ha generat el desarmament de la societat, i tenint en compte la complexitat etnocultural de Catalunya, la confrontació pot ser una nova derrota.”

“Deixarem de fer-ho per un acord miserable entre partits?”

Sebastià Portell, escriptor i president de l’AELC:

“El meu padrí Sebastià ensenyava 100% en català a l’escola mallorquina durant el franquisme. Ara deixarem de fer-ho per un acord miserable entre partits?”

“Això no és resoldre problemes, és donar carta de naturalesa als problemes”

Marta Rojals, escriptora:

“Penso que s’ha aprofitat que ja no es complia la immersió per tornar ‘legal’ l’incompliment, com quan no s’arribava als objectius d’energia renovable i es va incloure l’energia nuclear com a renovable. I xic-xac. O com quan no es complien els objectius d’aprovats i es va començar a aprovar a mansalva. Això no és resoldre problemes, és donar carta de naturalesa als problemes. De fet, ja ho diuen ells: complint el que els diu el TSJC, doncs ja no els empaitarà el TSJC: brillant.

A més, això aconseguirà que s’introdueixi més castellà a les escoles catalanoparlants, mentre que les castellanoparlants continuaran igual, perquè si no hi ha entrat més català quan era la llei, no sé quin miracle farà que n’hi entri més ara (els mestres que no són competents en català, s’hi tornaran d’un dia per l’altre?)”

PS2

Diputats catalans, desobeiu la disciplina de vot! No voteu aquest suïcidi lingüístic.

PS3

Noranta personalitats signen un manifest contra la proposta de modificar la immersió

El manifest reclama als grups parlamentaris que votin contra la modificació i que reforcin la política lingüística

https://www.vilaweb.cat/noticies/defensem-escola-catala-manifest-reforma-politica-linguistica/