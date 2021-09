El primer gran error de TV3: Obtar pel Català Light. Ja som 99.061 censats al CxR.

PER LA LLENGUA I PER LA INDEPENDÈNCIA …

VOTANTS DEL 1r D’OCTUBRE, CENSEU-VOS AL CxR.

Complim-ne el Mandat: Fem créixer la incipient República Catalana Independent.

Salvador Molins, CLR*CDR/BIC

Comentaris a l’Editorial de Vilaweb:

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-nacio-son-els-seus-mitjans/

Salvador Molins

25.09.2021 | 01:20

No hi estic ben bé d’acord, però quasi en tot sí.

Hem de votar gent que no es rendeixin d’antuvi i que tinguin clar que la falsa autonomia espanyola, o sigui, encara ara la catalana, és el segon enemic de la Catalunya lliure que vam decidir el 1r d’octubre de 2017, i per extensió TV3, en la direcció de la qual hi tenen veu el PSC-PSOE, el PP i Ciutadans, esdevé una eina espatllada i limitada per a la defensa del català.

Necessitem una TV o televisions absolutament lleials amb el 1r d’octubre i amb la Llengua, possiblement independentistes i privades, TV-Vilaweb potser o TV-Esclat, per exemple. I tal vegada des de Waterloo amb el suport de la majoria dels votants del 1r d’octubre una TV de la incipient República Catalana Independent.

Aquest, veritablement, és el segon gran problema, perquè el primer són la majoria de polítics que hem votat fins ara, mancats del suficient convenciment, fermesa. atreviment i estimació de la Llengua i a més presoners d’un sistema i d’una idiotesa infinita que ja va néixer coixa amb la defensa totalment errònia, en els orígens de TV3, del català ligth.

Qui no és capaç de defensar la Llengua primer de tot és negat per a completar la DUI i implementar la nostra Independència.

És ben cert, com volen defensar l’amnistia i l’autodeterminació sense ser capaços de denunciar cada dia l’espoliació i el robatori que patim i exigir la sobirania lingüística?

Quan entendrem que sense la Independència no som res.

No podem trencar la unitat del 1r d’octubre per quatre vots i un sol diputat.

No podem blanquejar l’enemic, no podem regalar-li els vots, mentre ell ens trepitja, reprimeix, sotmet, i no reconeix el 1r d’octubre?