11’S __ El govern del 52% no era això companys, no era això! __ Foragitem ER, Junts i CUP per la seva deriva neoautonomista.

Sobre la guerra dels 307 anys, d’Espanya contra Catalunya,

Espanya per posseir-la i sotmetre-la i Catalunya per alliberar-se i esdevenir lliure i plena.

Opina el Papa de Roma actual.

Nosaltres però “ara hem de canviar la Junta de l’AMPA” tots els partits polítics que cobren de l’estat espanyol.

Aquest 2021 hem entès dues coses fonamentals, la primera és que la Generalitat i la falsa autonomia són els primers obstacles de la nostra llibertat i independència, la segona és que ni ER, ni Junts, ni Cup, partits dividits i partidistes, amb la seva deriva actual, NO ens portaran o guiaran vers la Independència, hem de foragitar-els, segueixen el joc espanyol, sotmetre de fet i per omissió Catalunya.

Respecte al Sant Pare argentí, una gran paraula “unitat”, però encara n’hi ha de més grans, LLIBERTAT de les Persones, INDEPENDÈNCIA dels Pobles.

La millor reconciliació en cas d’incompatibilitat és la separació i el divorci, viu i deixa viure, refés la vida, no permetem allò tan espanyol de “la maté porquè era mía”.

Una relació que cerca o promou la submissió de l’altre, la desaparició de l’altre com a realitat incompatible amb la teva no és una relació entre germans, ni tan sols entre parella, sinó entre maltractador i maltractat, i sempre acaba malament pel maltractat.

El bonisme i la punyeteria política del cap de l’estat del Vaticà esdevé veritable hipocresia per no quedar malament amb la tradicional aliada de l’Església Catòlica sense que no li caigui la cara de vergonya. “N’hi ha tantes de nacions, no ve d’una”, deu pensar en el fons.

De totes maneres es pot comprendre que el Sant Pare digui “Missa”, “Germanor”, “Reconciliació”, totes elles paraules buides, en aquest cas, sense respectar el Dret alienable dels Pobles, de tots! del Poble català també.

Primer és la Independència de cadascú i després la unitat de cadascú, la unitat amb respecte absolut de la diversitat. Això ho tenien prou clar anteriors Sants Pares, caps de l’Església Catòlica com Pau VIè i Joan Pau IIon. I la doctrina catòlica en aquest cas és ben clara ” el Dret dels Pobles a la Independència. Altre cosa són les declaracions actuals, com masses vegades nedar i guardar la roba. No fos sempre que al poderós li entrés un patatús! així, de fet, l’Església oficial sempre abandona als pobres, als dèbils i als maltractats.

Jo no sóc espanyol, no vull ser espanyol, renego per sempre de ser espanyol. Ni germanor ni punyetes, sols divorci!

D I V O R C I !!!

I que cadascú refaci la seva vida.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC



PS 3: Si plantem cara a l’enemic, ningú podrà aturar la República Catalana Independent.

Diguem el prou definitiu i portem la DUI a La Haia.

Els catalans tenim “un “horitzó d’expectativa” nítid” i precís:

República Catalana Independent.

Punt i final del Procés de recuperació de la nostra independència.

Completem la DUI del 27 d’octubre del 2017.

El dia del Punt i Final hem de ser molts, hem de ser tots.

98.555 catalans s’han censat lliurament a la República Catalana Independent, conseqüents amb el Mandat del 1r oct 2017.

Ara ja són 98.555 ciutadans de la nova república que es deleixen per implementar-la.

És molt senzill censa’t, ja! Xirinacs ens digué “sigueu poble” …

Som-hi, doncs! PS 4: El govern del 52% no era això companys, no era això! __ El proper 11S foragitem ER, Junts i CUP per la seva deriva neoautonomista.

