“Pagaran el preu de la negació i la repressió” Lluitem i guanyem, coordinem-nos i organitzem-nos tots. BAND 11S

BAND DE LA INDEPENDÈNCIA:

MANIFEST 11’S 2021 (ANC)

Preàmbul:



NO ENS HAN REDUÏT NI PODRAN FER-HO.

VISQUEM DIA A DIA LA INDEPENDÈNCIA, FEM-LA VIVA!

Primer període de la Incipient República Catalana Independent,

des de la votació al Parlament Català de la DUI del 27 d’octubre del 2017 fins l’11S del 2021

en ple període de la primera repressió espanyola de l’època actual de la guerra contra Catalunya dels 307 anys.

“Pagaran el preu de la negació i la repressió”:

Algun dels capdavanters dels nostres enemics va dir amb petulància i fins i tot potser amb realisme que el que faria Espanya amb Catalunya seria gruixut, per dir-ho d’alguna manera, però que estaven disposats a pagar-ne el cost. Doncs segurament això serà cert, en pagaran el cost i no saben pas de quina manera i a quin nivell.

Quan els nostres enemics es van carregar, ribotar i dilapidar el darrer estatut, de la mateixa manera que sempre han maltractat i destrossat tots els altres estatuts, començant pels de Sau i Núria i fins i tot pel Pacte de Sant Sebastià de l’any 1929, encara que alguns els pugui semblar un cost no gaire alt, Espanya ho ha pagat amb el, aleshores inesperat, “Procés” de Recuperació de la secular Independència dels Catalans, amb unes Consultes per a la Independència massives a tot el territori del Principat de Catalunya, a les Illes Balears i fins hi tot amb les Consultes d’Euskadi, ho han pagat amb un Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, ho han pagat amb una DUI, Declaració Unilateral d’Independència de Catalunya i més coses, o sigui que poca broma al preu que li està sortint a Espanya i als espanyols aquell darrer, caduc, insuficient, ribotat i maldestre estatut, Déu n’hi do! Quin preu!

Sí, Espanya hi ha tornat, a malmetre i negar als catalans com sempre i per això ho pagarà a un preu que no se’l pot ni imaginar, ella, Espanya orgullosa i altiva que es pensa que ens reduirà. Comencen a insinuar-se ja per on anirà l’import d’aquesta negació i repressió: Tota la Nació Catalana, la Llengua Catalana, tots els Països Catalans, la vergonya europea, la degeneració de la Judicatura Espanyola, la vergonya internacional, el descrèdit internacional, el seu immens deute, i finalment tan de bo sigui ben aviat per a tothom àdhuc els espanyols, la INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. Un bon preu a pagar! Traguem-nos el barret: Chapeau!

Un motiu d’esperança per als catalans

… no han pogut! persistim i persistirem fins la victòria

i de victòria per a nosaltres només n’hi ha una, la plena Independència!

Diem, doncs, a tots els catalans que la negació perpetrada per l’enemic de la Independència dels catalans no ens ha reduït ni podrà fer-ho. No tan sols dir-ho sinó argumentar-ho, i fens-ho saber i sentir a tots. “És qüestió de voluntat”, de convenciment, d’apoderament i de ser conseqüents amb el que vam votar el 1r d’octubre del 2017, el que vam decidir -del nostre Dret a Decidir fet efectiu- en resum, del Mandat que ens vam atorgar a tots, edificar tothora la República Catalana Independent.

MANIFEST 11’S 2021 (ANC)

La independència és a les nostres mans

“Tornem al carrer: Lluitem i guanyem la Independència”

Al llarg de la història diferents col·lectius socials i polítics han assolit grans canvis a través de l’organització popular. I ho han fet malgrat la resistència del poder imperant que s’oposava a aquesta alteració de l’ordre establert. 1 – Som el 52 % i que l’independentisme tingui aquesta majoria social ens legitima. 2 – Volem fer imparable la ruptura amb l’Estat espanyol empoderant el moviment popular i desplegant una estratègia de confrontació no violenta que faci inevitable la victòria. Una estratègia aplicada amb èxit el Primer d’Octubre, que va permetre la realització del referèndum d’autodeterminació tot i el potent desplegament repressiu organitzat per l’Estat espanyol. Aquell dia,

3 – el Primer d’Octubre vam exercir el dret a l’autodeterminació i vam guanyar!4 – Només quan el poble ha agafat les regnes del procés d’independència és quan s’han fet passes fermes endavant. 5 – El lema de la Diada d’enguany és “Lluitem i guanyem la independència”. Lluitar per la independència és el treball diari, intel·ligent i constant que hem d’exercir

6 – perquè l’Estat espanyol perdi el control del nostre territori, desgastant-lo amb la nostra acció diària, personal i col·lectiva. 7 – Transformem la repressió històrica i incessant que exerceix l’Estat contra la nació catalana en un bumerang que retorni amb força contra l’ocupant.

8 – Lluitar per la independència és estimar, defensar, protegir, alliberar, consumir amb criteris de proximitat i consciència nacional: Lluitar per la independència és estimar el nostre territori, cultura i llengua, i per tant, defensar-lo de totes les agressions. Lluitar per la independència és estimar la seva gent i que la nostra societat pugui gaudir dels mateixos drets sense discriminacions per qüestions de condició social, de raça, de religió o de gènere. Lluitar per la independència també és consumir amb criteris de proximitat i consciència nacional.

9 – I aquesta lluita la podem dur a terme des de tots els àmbits de la nostra vida: des de la nostra acció a l’associació de veïns, des de la nostra acció a l’associació de pares i mares de l’escola, des de la defensa de la nostra llengua en la vida quotidiana. Des de la nostra acció al sindicalisme o en l’àmbit empresarial, i així en qualsevol àmbit.

10 – La contribució a la lluita per la independència de cadascun de nosaltres i des de cada àmbit de la nostra societat, de manera coordinada i organitzada, serà la peça clau per reforçar el moviment popular independentista i de retruc, fer valdre la nostra proposta de ruptura.

Conclusions: És per això que 1 – fem una crida a la ciutadania per enfortir el moviment independentista fora de les institucions, 2 – que serveixi per a la reconstrucció nacional i 3 – que foragiti l’ocupant. 4 – Que siguem capaços altre cop d’arrossegar les nostres institucions de Govern cap a la independència, com ja vàrem fer. Mentre alguns demanaven l’Estatut, el poble de Catalunya mobilitzat els hi vam deixar clar el que volíem i volem: la independència de Catalunya i dels Països Catalans. 5 – En aquesta lluita no sabem quant trigarem a recollir-ne els fruits, però persistirem fins a l’objectiu, mantenint-nos per sempre fidels al nostre poble i a la independència de la nostra nació. 6 – Això va començar amb la gent al carrer i acabarà amb la gent al carrer.

7 – Tornem-hi! … Visca la terra! El Manifest és el de l’11S d’enguany de l’ANC, Assemblea Nacional Catalana.