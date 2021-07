Sigues Poble!

Aixecat i camina!

Si som siguem! … la República Catalana Independent!

Censa’t, sigues Poble, aquest era el clam de Xirinacs.

Aquesta és la fòrmula d’en Bernaus: Un cens propi de la Nació Catalana obert a tots els Països Catalans.

Així ho pdem llegir a l’APP del CxR

del mòbil: “La unió voluntària de ciutadans lliures iguals és la base sobre la qual fundem la República Catalana. Formar part del Consell és començar a exercir la ciutadania republicana” (CxR)

Qui ataca el Consell per la República i es conforma o supedita amb la falsa autonomia no sap que val ni que es fa!

Català lliure! deixat desbordar per l’anhel de plenitud i de llibertat plena, de la Independència total.

Catalans lliures no esperem un futur incert! la negació? la mort …? no! visquem la llibertat ara.

Fem viva la Independència!

Si som 98.287 siguem 98.287 i en augment.

“La resta és irrellevant” els que no hi són … no són!

… els que no hi vulguin ser … no hi seran.

Si som … siguem!

No esperem ningú que no hi vulgui ser. Quan vam votar el 1r d’octubre vam ser lliures de fer-ho, si ara no som conseqüents, allà ells, els que no en siguin conseqüents.

“en termes d’estratègia independentista- és molt més important el Consell per la República que no pas quina sigui la conformació exacta dels pròxims governs autonòmics.” (Salvador Cot)

El més important del Consell per la República és que és nostre, ha de ser nostre! No és que Espanya, els espanyols i els catalans que de fet fan d’espanyols, no hi hagin de fer res, no hi puguin fer res, no! és que no els hi volem! No esperem a l’ER que no hi ha volgut ser! Ara volen ficar-hi les seves mans, per desmuntar-ho potser? per justificar amb preteses modificacions estètiques el perquè no hi han volgut ser fins ara? És que el CxR els fa nosa per seure en aquella taula espanyola? És que fins ara el CxR els feia nosa per poder guanyar un sol diputat més? No els esperem! ara no! fem via de cara les eleccions del proper octubre. Les portes restaran obertes a tots els ciutadans que vulguin lliurement ser-ne mereixedors.

I si els canvis que preconitza ER desfiguren el CxR o aquest no empata ni desempata, aleshores haurem de construir un Consell de la República alternatiu i rebel!

Si per nosaltres el Mandat del 1r d’Octubre és legítim i veritable, si per nosaltres la DUI catalana d’aquell 27 d’octubre del 2017 va ser votada i guanyada pel nostre Parlament legítim, el Parlament de Catalunya legal i constituït democràticament, i és necessari i precís que ens cal completar aquella DUI, tal com ho feu Kossovo, amb la deguda implementació i reconeixement internacional, si tot això és així … no esperem més! visquem la Independència de Catalunya, edifiquem dia a dia i segon a segon la República Catalana Independent, aquest és el mandat que vam decidir, aquest és el mandat que ens vam atorgar com a Poble a nosaltres mateixos.

Joan Sabata, Josep Vilalta, Salvador Molins, …

Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PD: Fem viva la Independència! Si som 98.287 siguem 98.287 i en augment. “La resta és irrellevant” els que no hi són … no són!





PRESENTAR-NOS TOTS JUNTS A LES PROPERES ELECCIONS CATALANES PER A COMPLETAR LA DUI I FER EFECTIVA LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA COM HO FEREN ELS PAÏSOS BÀLTICS:

People hold hands and Latvian flags as they participate in a human chain at Baltic Way near Riga August 23, 1989. Runners left Lithuania and Estonia on August 22, 2009, for neighbouring Latvia to start events marking the 20th anniversary of a 600 km (375 mile) human chain that showed the Balts’ wish to regain their independence from the Soviet Union. More than two million people in the Baltic countries of Estonia, Latvia and Lithuania joined hands in one of the biggest mass protests seen against the former Soviet Union and demanded the restoration of independence. Picture taken August 23, 1989. REUTERS/Ints Kalnins/Files (LATVIA POLITICS ANNIVERSARY IMAGES OF THE DAY)

22 juliol 2021 – CxR – LES RAONS D’ER (Salvador Molins)



“La clau és el CxR”

“En termes d’estratègia independentista és molt més important el Consell per la República que no pas quina sigui la conformació exacta del pròxim govern autonòmic” (Salvador Cot)

Salvador Cot

30/03/2021 7:34 pm

Un cop destruït el Diplocat, la Fiscalia i el Cos Nacional de Policia persegueixen obsessivament els funcionaris d’Exteriors i els treballadors públics que van treballar a les delegacions de la Generalitat entre 2011 i 2017 i esperen trobar la manera d’acusar desenes de càrrecs en el que serà una nova macrocausa contra les institucions catalanes. No hi haurà manera de reconstruir una mínima estructura de política exterior des del Govern i tota la pressió de Madrid va en aquesta direcció.

Per això -en termes d’estratègia independentista- és molt més important el Consell per la República que no pas quina sigui la conformació exacta del pròxim govern autonòmic. Sense una entitat viable a l’exterior -és a dir, fora de l’abast de l’Estat- la independència es converteix en un objectiu impossible. Si no hi ha una referència política a l’exili, qualsevol 3 d’octubre imaginable -o qualsevol insurrecció com la que va generar el malaurat Tsunami Democràtic- serà durament reprimida per l’Estat, que prendrà el control dels Mossos a la mínima reticència de la Generalitat. El dia D, la direcció política ha d’estar lluny del control de Madrid.

Per tot això, té raó ERC quan diu que el CxR no pot ser un instrument partidista de JxCat, ni una plataforma electoral de Carles Puigdemont. I té raó JxCat quan diu que ERC no s’hi ha volgut implicar, fins el punt que el seu representant al Consell, Isaac Peraire, va muntar el numeret de fer-se el desinformat d’un document que la direcció d’ERC coneixia perfectament. En qualsevol cas, si aquests dos partits es creuen la independència, la clau està en els elements que la poden fer possible.

Salvador Cot

30 – Publicat fa 2 houres per Salvador Molins, CLR*CDR*BIC-CA