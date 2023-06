23J. Vot 1r octubre i DUI

“El parlament lliure i el Parlament esclau.”

Segons el meu criteri caldria precisar el comentari d’avui de Gerber van – 02.06.2023 · 00:20. Per tal de fer-ho he escrit el següent:

Primer de tot reconèixer la MHP del Parlament Català de l’octubre del 2017, Carme Forcadell, com la més agosarada i valenta Presidenta de la història recent del nostre Parlament, acompanyada aleshores pels seus més directes col·laboradors i dels aleshores 72 diputats independentistes i els altres diputats desacords però que van acceptar democràticament les seves decisions.

Els catalans censats al Consell de la República ja tenim un Parlament lliure d’Espanya, a l’exili de Waterloo, l’Assemblea de Representants del Consell de la República.

Només cal que ens ho creguem.

El Parlament, que ens va portar des del 27S del 2015 fins el Primer d’Octubre i la DUI del 27 d’octubre de 2017, no era aquest Parlament esclau i esclavitzat d’ara, sinó aquell que fou capaç de batallar les magnífiques i alliberadores sessions del 6 i 7 de setembre de 2017. Aquell Parlament Català va votar i guanyar la DUI catalana, per majoria absoluta, a la manera guanyadora, tal com ho van fer els Kosovesos. Desplegar les lleis de Transició Nacional i fer efectiva la Independència no era responsabilitat seva, del Parlament, sinó del govern català presidit pel President Puigdemont.”

PS: Molt d’acord amb molts dels vostres comentaris i afegir que, el 23J a la nit, cal procurar que els diputats dels falsos partits independentistes “facin les maletes” i deixin pas a nous catalans lleials al Mandat català de l’1-O, edificar dia per dia la incipient República Catalana Independent!

“A Madrid no se’ns hi ha perdut res … i menys en castellà.”

El 23J 2023: “Vot 1r d’octubre i DUI”. (Nul, blanc o abstenció)

Agafem una papereta, hi escrivim “1r d’octubre i DUI” o alguna cosa al’lusiva, ben gran i per ambdues cares, perquè no puguin al·legar ignorància o distracció.

No Espanya, no autonomisme, no anar Madrid, ni agenollats, ni en castellà!

Vot “1r d’octubre i DUI”

Completem el càstig, empoderem-nos per les properes eleccions catalanes i preparem la Llista Cívica, en defensa de la Llengua, de la Nació sencera i de la Independència, són urgents i indestriables.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Un parlament incapaç, indigne, que s’ha tornat a posar en evidència

https://www.vilaweb.cat/noticies/un-parlament-incapac-indigne-que-ha-quedat-de-nou-en-evidencia/

PS2 alguns comentaris:

Joan Benavent

02.06.2023 · 00:14

Molt d’acord amb els comentaris de la Núria Coma i en Carles Viñals. Aquest polítics de la “majoria independentista” haurien de pensar en preparar les maletes per quan es faci de nit el 23 de juliol.

La seva estupidesa és tan gran, però, que els costarà uns quants dies entendre que els catalans, majoritàriament, els hem dit, amb la nostra abstenció, sense necessitat de malgastar una paraula més, que ja no els volem. No els volem veure mai més, ni en pintura.

A Madrid no se’ns a perdut res, no hi hem d’anar a pidolar res. I amb més motiu si a sobre t’obliguen a fer-ho agenollat i en castellà.

Els catalans som una nació. Volem la independència.

Núria Coma

01.06.2023 · 23:19

“Votar vol dir escollir allò que et representa, un projecte en el què creus dut a terme per una gent que respectés i en qui confies.”

I encara. hi ha comentaris que reproven el fet de no votar.

Vivim en un món on pervertint el sentit de les paraules, el significat dels conceptes tant,que al final fer el què és coherent,esdevé lo incorrecte.

Votar vol dir escollir allò que et representa, un projecte en el què creus dut a terme per una gent que respectés i en qui confies.

Des de quan votar s’ha de fer amb una pinça al nas? Per què has de triar el menys mediocre dels mediocres? Per quina raó hem de proporcionar feina i sou a qui no està preparat per a la feina i no es guanya el sou?

Anem a comprar uns pantalons i si no ens n’ agrada cap, ens comprem el que menys ens desagrada perquè seria pitjor comprar el més lleig de tots?

És estúpid, oi.

Jo ara mateix envejo qui va a votar satisfet, qui creu que allò que vota és bo i no se sent estafat. L’envejo i el respecto.

Respecteu als que no ho podem fer, als que dia a dia se’ns remou tot quan llegim i veiem la realitat, als que ens sentim humiliats i emprenyats perquè poden fer tot això que ens sagna amb el nostre darrer vot.

Quan persones que vam posar el nostre cos per defensar les urnes, no som capaces de posar-hi una papereta, no en som els responsables. Ens han robat el dret a vot, només ens queda el dret de no votar.

Espero sincerament i desitjo que a les properes eleccions aquesta colla d’impresentables hagin de començar a buscar feina quan les cadires els desapareguin de sota el cul. I m’importa un rave quin cul les ocupi, perquè mai em doldrà tant el que puguin fer els altres com m’ha dolgut el què han fet els meus.

ASERET ALMAR

ASERET ALMAR

01.06.2023 · 23:35

Sento vergonya pel comportament del nostre Parlament.

Carles Viñals

01.06.2023 · 23:04

Discrepo, Sr. Partal, en un matís fonamental, relatiu a la falsedat del “som un sol poble”, tan lligada a aquella altra falsedat de “és català tothom que viu i treballa a Catalunya.”

Diu vosté: “La retirada de l’escó a Laura Borràs, com abans el cas Pau Juvillà, és el certficat visible de la inutilitat de la cambra catalana per representar-nos als ciutadans.”

Fals: Els no representats pel Parlament són justament els catalans; és a dir, la part de la ciutadania que se sent identitàriament catalana, parla català i aspira a la independència política; en resum, el poble català (un dels dos pobles que habiten aquest territori conquerit anomenat Catalunya.)

L’altra part de la ciutadania, la que se sent identitàriament espanyola, parla castellà i proclama ufanosament “estamos en España”, es troba insuperablement representada, de fa molt temps, per aquest “Parlament”.

Feta aquesta necessària precissió, és obvi que si el Parlament de Catalunya no representa més que als espanyols residents a Catalunya, els catalans no només tenen el dret, ans també l’obligació de NO VOTAR-LO.

Si les coses no canvien aviat (i molt), cap vot d’ara endavant per a Junts, ERC i CUP. Això, o exhibir-nos impúdicament davant del món com els campions olímpics del masoquisme.

Xavier Massot

01.06.2023 · 23:00

Cal presentar una plataforma que es digui “1 d’octubre”. Amb això ja està tot dit i el programa ja està fet.

